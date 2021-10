7 octobre 2021 - Pale ale Citrouille, La rouge du Bretteux et le meilleur Mimosa !

Pale ale Citrouille – 5,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette pale ale, peu amère, offre des effluves d'épices de tarte à la citrouille sur une bière ayant une touche de saveurs caramélisées. Ses sucres résiduels sont assez bas, ce qui donne une ale relativement sèche et facile à boire. Idéale pour cette période de l'année avec l'Halloween qui s'en vient, elle plaira durant plusieurs mois aux amateurs de bières épicées, car elle tient bien la route dans le temps.



La rouge du Bretteux (La Réserve du Picoleur) – 7 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Disponible à la boutique de la brasserie et chez certains détaillants spécialisés, cette bière ambrée aux teintes rougeâtres a été longuement maturée en barils de chêne et présente des notes de fruits secs comme des prunes rouges et des cerises. Sa base légèrement maltée avec une touche caramélisée équilibre bien sa douce acidité qui ne prend pas trop de place. Une belle complexité s'offre aux amateurs de bières acidulées. Cette bière se veut un clin d'œil au style belge Rouge des Flandres. Elle accompagnera tout mets grillés ou braisés, qu'ils contiennent de la viande ou non. Elle devrait aussi offrir de belles surprises avec des fromages assez goûteux et des chocolats noirs.





Le cocktail de la semaine : Le meilleur Mimosa !



Ingrédients :

120 ml (4 oz) de Prosecco (vin blanc pétillant italien disponible à la SAQ)

60 ml (2 oz) de jus de jus d'orange NON fait de concentré sans pulpe. Idéalement frais pressé.

Une touche de Cointreau 5ml (1 c. à thé) de Cointreau (SAQ).

Un quart de tranche d'orange



Type de verre : Flute à champagne



Méthode :

Verser le Prosecco dans le verre en le penchant pour préserver ses bulles.

Ajouter le jus d'orange

Ajouter une touche de Cointreau

Garnir d'un quart de tranche d'orange



Déguster !





Notes: Idéal à l'heure du brunch ou pour un cocktail de bienvenue, l'utilisation du Prosecco et la touche de Cointreau donnent une version magistrale de ce cocktail. On le prépare toujours à la dernière minute et si on a le loisir d'utiliser du jus d'orange à jus frais pressé et passé au tamis fin pour en retirer la pulpe, ce sera la meilleure version possible. Il est évidemment possible d'utiliser un vin mousseux du québécois ou de toute autre provenance, incluant du champagne, pour un résultat légèrement différent. Pourquoi pas un cidre mousseux sec?