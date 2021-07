8 juillet 2021 - Festibière (Sherbrooke 2021), La p'tite vite, Le cocktail de la semaine

Festibière (Sherbrooke 2021) – 4,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette IPA aux fruits exotiques en est une de type « session », donc pas très forte en alcool. Quelques fruits exotiques ont été ajoutés au brassin et le résultat est légèrement fruité et peu amer. Elle sera idéale à l'apéro. 0,25 $ par canette vendue sera remis à la Fondation Charles-Bruneau qui vient en aide aux enfants atteints du cancer. https://dons.charlesbruneau.qc.ca/fr/encouragez/detail/soutenez-brasseurs-du-monde-au-profit-dune-enfance-sans-cancer/2642#don-details

La p'tite vite – 2,5 % - Ras l'bock – La Pocatière (QC)

Avec un visuel de la canette rappelant l'émission culte « La P'tite Vie », cette IPA est très basse en alcool, d'où son descriptif de « NANO IPA ». Ses saveurs sont douces et rafraîchissantes et on y perçoit des notes fruitées, légèrement résineuses. Certains y percevront aussi une touche florale et herbacée. Un très bel agencement de houblons travaillés pour leurs aspects aromatiques, car cette bière est peu amère. L'ajout d'un peu de lactose lui permet de ne pas être trop mince en bouche s'assurant qu'elle ne soit pas trop aqueuse.

Le cocktail de la semaine : Le Pirlo

Ingrédients :

60 ml (2 oz) de vin blanc

30 ml (1 oz) d'Amermelade (liqueur amère québécoise à base d'agrume - SAQ)

15 à 30 ml (0,5 à 1 oz) d'eau pétillante.

Glaçons

2 ou 3 demi-tranches d'orange sanguine

Verres : Gobelet ou verre à vin blanc d'environ 8 oz

Méthode :

Remplir le verre de glaçons et y verser le vin blanc. Ajouter l'Amermelade et remplir le gobelet d'eau pétillante. Ajouter 3 demi-tranches d'orange comme décoration… et pour un surplus de vitamines C !

Déguster !

Notes : Le Pirlo est l'apéritif classique des bars à vin et autres pubs de la ville de Brescia (Brèche en français) en Lombardie (Italie). C'est un peu leur version du Spritz vénitien. Ils le font avec du Campari.