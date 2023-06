9 juin 2023 - Cuvée Amarante - Château Rouquette sur Mer

La Clape 2020

Cuvée Amarante - Château Rouquette sur Mer

Languedoc - France

Code: 713263

Prix: 19.65 $

Disponibilités: 200 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius



Une trilogie de burgers, une bavette de boeuf marinée au vin rouge et ses frites croustillantes...



Cet assemblage de grenache, de syrah, de mourvèdre et de carignan est également à lui-même, et ce, depuis de nombreux millésimes. Son fruité est juste, net, précis, éclatant, généreux... Rien n'est lourd au gustatif. Un premier verre en appelle aisément un deuxième car la fraicheur et la digestibilité sont au rendez-vous. C'est sans trop de soucis que vous pourrez l'allonger encore 3 voir 4 ans dans votre cellier.