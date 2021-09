9 septembre 2021 - Vite sur ses patins, Blonde du Yable et Monaco

Vite sur ses patins – 4,5 % - (Exclusivité IGA) Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Bière blonde récemment gagnante d'une médaille de bronze dans la catégorie Pilsner classique lors du World Beer Awards 2021, cette pilsner bohémienne traditionnelle offre de superbes notes céréalières rappelant la croûte de pain frais avec une belle présence douce et légèrement maltée en bouche. Les flaveurs du houblon Saaz de la République tchèque ajoutent juste assez d'amertume et un aspect légèrement floral. C'est le type de bière blonde les Tchèques boivent régulièrement et c'est un grand crû de Brasseurs du Monde. Disponible chez tous les marchands IGA.



Blonde du Yable – 10,5 % - Brasseurs du Monde - Saint-Hyacinthe (QC)

Cette blonde forte façon belge (nommée courrament Blonde du diable) a été maturée en barils ayant contenu du whisky québécois de la Distillerie de Montréal. En bouche, les saveurs typiques de fruits jaunes mûrs de la bière sont accompagnées par une présence notable du goût de whisky avec une légère touche boisée. Une bière à partager ou à déguster lentement.





Le cocktail de la semaine : Monaco



Ingrédients :

6 oz de blonde de Brasseurs du Monde

6 oz de Limonade pétillante Tradition

Un jet de sirop grenadine

Glaçons



Type de verre : highball haut



Méthode :

Verser la bière et la limonade dans le verre.

Ajouter un jet de sirop de grenadine et brasser doucement avec une cuillère à mélange pour bien incorporer les saveurs.

Ajouter des glaçons et déguster.





Note : Une version plus simple (et pas mal moins raffinée) peut être effectuée en utilisant un soda citron-lime (7-Up ou Sprite).