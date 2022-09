9 septembre 2022 - Laurus - Gabriel Meffre

Côtes du Rhône 2020

Laurus - Gabriel Meffre

Rhône - France

Code : 13113952

Prix : 20.05 $

Disponibilités : 285 bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius



Une fondue au fromage, un burger au poulet, un pâté au saumon…



Vous craquerez vous aussi assez rapidement pour cette jolie cuvée rhodanienne qui offre de séduisants parfums de miel, de fleurs blanches et de cire chaude. Le gustatif est enveloppant, gras et sans aucune lourdeur. N’oubliez pas la bouteille plus de 2 ou 3 ans dans votre réserve pour bien en profiter.