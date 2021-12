Les Fêtes Boom

L’incontournable des Fêtes de… Martin Tremblay







Pour l’animateur du Réveil, Noël ne serait pas Noël sans la traditionnelle bûche des Fêtes Vachon. Le même plaisir que plusieurs familles partagent depuis de nombreuses années.



Disponible dans la majorité des épiceries.







L’incontournable des Fêtes de… Louis-Simon Ferland







Qui n’a jamais écouté Le sapin a des boules ? Le film favori de Louis-Simon, mettant en vedette Chevy Chase et Beverly D'Angelo. Sorti en 1989, c’est sans contredit, le long métrage où les préparatifs de Noël ne se déroulent pas comme prévus. À voir, pour faire rire les petits et les grands!







L’incontournable des Fêtes de… Marie-Pier Yelle







Les soupers, pour la période des Fêtes, ne sont pas possibles pour Marie-Pier et sa famille sans le jeu de pichenottes. La compétition est assez féroce entre tous les invités. Quand on parle d’un jeu qui traverse les époques, on ne peut s’empêcher de penser à celui-ci.



En vente chez plusieurs détaillants.







L’incontournable des Fêtes de… Caroline Marion







Guesstures! Le jeu de mimes par excellence pour Caro et ses convives. Mimez, le plus rapidement possible, pour éviter que votre carte tombe dans le vide. 8 ans et plus.

Psst : Un mot de Caro : Prière de jouer en pyjama !



En vente dans toutes bonnes librairies et boutiques de jeux.







L’incontournable des Fêtes de… Catherine Vaillancourt







Faites un chef de vous-même avec la recette préférée des Fêtes de Catherine : les écorces d’oranges confites. Un classique que Catherine se fait demander chaque année! Pour tous les amateurs d’agrumes à la dent sucrée!



Pour la recette complète : https://www.ricardocuisine.com/recettes/4550-ecorces-d--oranges-confites-







L’incontournable des Fêtes de… Marc-Antoine Berthiaume







La nouvelle découverte de l’animateur du 4 à 7 : Ent’Nous Autres! 18+. Le jeu qui pourrait créer des chicanes et des discussions tordues. Marquez des points en déterminant la personne qui correspond le plus à chaque énoncé. Direz-vous la vérité ?



En vente dans toutes bonnes librairies et boutiques de jeux.







L’incontournable des Fêtes de… Amélie Paré







L’amatrice de bulles par excellence : Amélie Paré ! Sa suggestion ?

Le Patrick Piuze Non dosé Méthode Traditionnelle. Un vin mousseux, de France, produit par le Domaine Moutard Diligent. À 24,75$, pourquoi pas ?



Pour vous la procurer, c’est ici : https://www.saq.com/fr/12999181







L’incontournable des Fêtes de… Marc-André Labrosse







Grand passionné de radio, depuis toujours, il ne peut, évidemment, pas se priver de Boom durant la période des festivités. Branchez-vous les 24 et 31 décembre pour nos émissions spéciales des Fêtes !



24 décembre

-Top 40 de Noël : 9h-12h.

-Le réveillon de Labrosse (avec vos demandes spéciales) : 19h-00h.



31 décembre

-Le Top 50 des auditeurs : 12h-17h.

-La soirée du jour de l’an de Labrosse (avec vos demandes spéciales) : 19h-00h.





JOYEUSES FÊTES !