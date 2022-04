1 million de vaccins administrés au CISSS de la Montérégie-Centre

Les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre ont administré un million de vaccins contre la COVID-19 depuis le début de la campagne de vaccination.

Cette marque importante a été atteinte, vendredi dernier.

C'est donc dire que trois sites de vaccination en activité lors de cette journée se partagent l'honneur : le site du Quartier DIX30 à Brossard, le site de Saint-Jean-sur-Richelieu et la clinique mobile à Lacolle

Alors qu'au départ, les sites étaient nombreux, ils ont été restreints depuis les dernières semaines en raison du ralentissement dans les rendez-vous, toujours disponibles sur Clic Santé.

Le site Panama, dans l'ancien Loblaws de Brossard, le plus gros de la Montérégie, a d'ailleurs fermé ses portes le 13 avril

Les activités de vaccination se poursuivent en Montérégie dans les sites traditionnels, mais plus petits, dans des cliniques mobiles ainsi que dans les différents milieux de vie, comme les CHSLD, RI et RPA pour une quatrième dose, notamment, avec ou sans rendez-vous.

La vaccination est l’un des moyens les plus efficaces de se protéger contre la COVID-19 et ses variants. Pour en savoir plus, rendez-vous en ligne à Québec.ca/vaccinCOVID.