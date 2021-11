10 000 lumières pour le sapin de l'Hôpital du Haut-Richelieu

Un immense sapin de 10 mètres de haut (35 pieds) a été illuminé jeudi soir lors d'une cérémonie devant l'Hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean dans le cadre de la campagne de financement «Lumières d'hiver» de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.

Jusqu'au 31 décembre, chacune des lumières peut être achetée au coût de 5$ et les scintillantes 25$ sur le site jedonnelumieres.com. Il y en a 10 000 de disponibles qui décorent l'arbre naturel.

L'argent amassé sera dédié au projet Bâtir ensemble, qui vise à réaménager complètement le quatrième étage de l'hôpital, où se trouve l'unité psychiatrique. Le but est d'améliorer la qualité des soins aux patients en santé mentale et d'offrir un environnement plus spacieux et sécuritaire qui facilitera le travail du personnel soignant.

Desjardins et Boom sont notamment partenaires de cette campagne.