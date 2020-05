10 000 travailleurs du CISSS Montérégie-Ouest veulent du répit rapidement

Des travailleuses et travailleurs du CISSS de la Montérégie-Ouest veulent de meilleures conditions de travail et un peu de répit avec la pandémie de COVID-19. Ca veut dire plus de 2 semaines de repos que ce qui est normalement prévue par le plus récent arrêté ministériel.

Ce matin, quelques milliers de travailleurs et travailleuses de la santé ont fait entendre leur ras-le-bol et leur exaspération face à une succession d'arrêtés ministériels.

Un convoi de voitures s'est déplacé ce matin sur l'autoroute 30 de Salaberry-de-Valleyfield jusqu'aux Promenades Saint-Bruno avec une étape à l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.

Selon les 4 syndicats qui représentent ces travailleurs de la santé, les annulations de vacances, les horaires de travail allongés et les déplacements de personnel dans des CHSLD sont la goutte qui fait déborder le vase même en pandémie.

Et le manque de main-d'oeuvre était connu bien avant la pandémie et avait fait l'objet de discussions avec la direction.

Simon Beaulieu est le président du SCFP 3247 (Syndicat canadien de la fonction public) pour le CISSS Montérégie-Ouest, qui regroupe plus de 4000 membres, des préposés aux ergothérapeutes en passant par le personnel de bureau.

Avant l'été, M. Beaulieu relate que l'employeur devait déjà conjuguer avec la pénurie et avait trouvé une façon d'offrir les vacances prévues aux conventions mais que la COVID-19 a chamboulé les plans initiaux.

«Ce sont 10 000 membres qui parlent. Nous voulons que l'employeur cesse de nous «barouetter» à gauche et à droite de n'importe quelle façon avec des horaires compliqués, qu'il s'asseoit. Ce n'est pas en appliquant des arrêtés ministériels qu'on va contrer le problème de pénurie de main d'oeuvre et en nous imposant des décisions. La problématique existe depuis belle lurette, bien avant la COVID-19. Étant donné la situation qui est loin d'être problématique dans les CHSLD, on pense que nous méritons plus que 2 semaines de vacances. Nous avons des membres qui ont été menacés d'être transférés sur d'autres quarts de soir même s'ils ont des familles. Il y aussi des employés qui ont de longs déplacements à faire alors qu'ils habitent à côté d'un point de service. Nous demandons plus de considération» Simon Beaulieu, président SCFP 3247 CISSS-Montérégie-Ouest

Bien que dans les 11 CHSLD du territoire, il n'y ait qu'un seul cas de COVID-19, du personnel supplémentaire est tout de même en support, une situation que s'explique mal le syndicat alors que les ressources pourraient être envoyées ailleurs dans le réseau avec la reprise des activités médicales.

La ministre interpellée

D'autres moyens de pression ne sont pas exclus selon Simon Beaulieu, étant donné la détresse de certains membres.

Des lettres ont été écrites à la ministre de la Santé Danielle McCann.

La contestation par rapport à ces arrêtés ministériels pourrait entre autres passer par les voies judiciaires si l'impasse persiste.

«Nous avons écrit quelques fois à la ministre quant aux orientations de la direction du CISSS. En intersyndical avec les 4 syndicats, la direction du CISSS ne nous accorde qu'une rencontre de 30 minutes 2 fois par semaine pour nous donner de l'information sur la COVID-19 alors que la situation évolue tous les jours. La direction semble être ferme sur la volonté de maintenir 2 semaines de vacances pour chaque employé. En intersyndical, nous évaluons même un recours juridique pour faire valoir nos droits. Nos membres sont fatigués et la pandémie ne facilite pas les choses, surtout avec la chaleur ces jours-ci» Simon Beaulieu, président SCFP 3247 CISSS-Montérégie-Ouest

Le CISSS Montérégie-Ouest ouvert à la négociation

De son côté, le CISSS de la Montérégie-Ouest invitent les employés syndiqués mécontents à négocier les modalités de leurs vacances d'été, dans un contexte de rareté de main d'oeuvre.

La porte-parole Jade Saint-Jean explique que les besoins de main-d'œuvre « sont très présents et que plusieurs employés ont dû être retirés de leur travail pour diverses raisons : femmes enceintes, immunosupprimées».

Selon elle, «les arrêtés ministériels sont appliqués en dernier recours, après avoir épuisé tous les autres moyens à notre disposition» en terme de besoin de main d'oeuvre.

En plus de faire l'embauche de 600 personnes par le biais de différentes plateformes comme Jecontribue, le CISSS de la Montérégie-Ouest a pris la décision d'appliquer certains arrêtés ministériels.

Les mesures incluent le report des congés et vacances, la mobilité du personnel pour combler les besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs et le rehaussement de postes à temps plein.

Par contre, depuis le 24 mai, il est donc possible d'obtenir des congés en ayant l'approbation du gestionnaire concerné étant donné que la mesure sur le report des congés n'a pas été reconduite.