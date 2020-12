100 repas de Noël offerts aux plus démunis de Saint-Hyacinthe

100 personnes démunies de la région de Saint-Hyacinthe pourront manger gratuitement un copieux repas de Noël grâce à l'initiative de trois citoyens en ces temps de pandémie.

Carl Vaillancourt, Marie-Claude Diotte et Gaétan Diotte ont eu l'idée de lancer Un rassemblement pour vos papilles quand Québec a annoncé l'annulation des deux rassemblements des Fêtes. Ils souhaitaient ainsi faire le part pour égayer ces moments qui seront plus difficiles pour plusieurs.

Au menu, un morceau de pâté à la viande communément appelé tourtière, des boulettes de viande, des légumes, des petits pains et des pommes de terre au four, avec des bouchées chocolat et noix de coco pour dessert.

« Que ce soit des familles monoparentales ou encore de nouveaux arrivants, on sait qu'à ce temps-ci de l'année, c'est un peu difficile pour certaines personnes financièrement donc on voulait les soulager de ça et les aider à avoir un repas chaleureux et réconfortant pour le réveillon de Noël. » - Carl Vaillancourt, un des instigateurs

C'est la Maison de la Famille des Maskoutains qui assurera la distribution dans la journée du 24 décembre entre 10h et 16h, à temps pour le réveillon. Lors de la livraison, les plats placés seront placés dans un sac en papier IGA Jodoin désinfecté, qui sera déposé devant la porte d’entrée de la personne ou encore à un endroit convenu. Les gens qui voudraient en recevoir peuvent contacter la Maison, qui va répertorier les personnes qui se mériteront ces repas.

Plusieurs partenaires

Deux entreprises locales, soit les IGA Famille Jodoin et les breuvages Atypique, qui font des cocktails sans alcool, se sont jointes à la cause en quelques jours seulement pour offrir la nourriture et les boissons.

« Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup d'aide de la part des organismes communautaires à Saint-Hyacinthe. Les Chevaliers de Colomb section 960 locale Saint-Hyacinthe nous prêtent leur local, ils ont une immense cuisine communautaire en bas [pour cuisiner les repas et les entreposer]. Avec la Maison de la Famille, on va pouvoir assurer la livraison. » - Carl Vaillancourt

Les trois instigateurs espèrent perpétuer la tradition ces prochaines années et doubler la quantité de repas offerts l'an prochain.

Journal Mobiles. Les différents partenaires d'un Rassemblement pour vos papilles, une initiative de trois citoyens de Saint-Hyacinthe pour les plus démunis.