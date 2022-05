10M$ du gouvernement pour décontaminer l'ancien dépotoir de Delson

La Ville de Delson espère attirer de nouvelles entreprises sur une partie de l'ancien site d'enfouissement, qui sera décontaminé, au coin des autoroutes 15 et 30. Le gouvernement provincial lui octroie 10M de dollars pour les décontaminer et ainsi les réhabiliter et les vendre.

C'est le ministre de la Santé et député de La Prairie Christian Dubé qui en fait l'annonce hier après-midi.

La somme provient d'une enveloppe de 320 millions de dollars du gouvernement sur 5 ans pour décontaminer des terrains partout au Québec qui présentent un fort potentiel économique.

Certaines terres qui ne pourront être décontaminées pourront servir à de l'entreposage.

Une bretelle d'accès sur l'autoroute 15 pourrait aussi être aménagée pour faciliter le passage des camions lourds

Rappelons que l'ancien site n'est plus utilisé depuis des années, il a cessé d'être en activité depuis les années 80.

15 villes du Québec ont bénéficié des sommes annoncées par le gouvernement jusqu'ici pour réhabiliter ces terrains.