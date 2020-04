12 Travaux de Marc-André: 10h de vélo stationnaire pour aider l'Étoile

À vos vélos stationnaires, la Montérégie! Marc-André Paillé vous invite à pédaler avec lui du confort de votre maison samedi pour une bonne cause.

Le Johannais est déjà rendu à la 8e épreuve de ses 12 Travaux au profit de l'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.

Initialement, l'athlète devait faire 100 km de vélo en Montérégie et mobiliser une vingtaine d'équipes, mais en raison de la pandémie, il a dû se résigner à annuler cet aspect du défi et à réinventer toute l'épreuve.

Marc-André Paillé se concentrera donc à faire les 10 heures consécutives de vélo stationnaire qui étaient également prévues.

Toutefois, ça ne se fera pas devant la Boutique Vélozone, mais plutôt à l'extérieur devant chez lui, dès 7h demain matin. Le tout sera diffusé en direct sur Facebook avec l'intervention de partenaires qui devaient aider dans l'épreuve, pour dynamiser un peu l'activité.

« Pendant la journée, sans m'improviser animateur, je vais diffuser des entrevues que j'ai préenregistrées cette semaine avec Zoom, parce que sinon, me regarder pendant 10h faire du vélo, c'est un peu plate! En ayant des interventions comme ça, ça va aider à avoir un peu plus de contenu et faire connaître un peu le projet, faire connaître l'Étoile, qui ont des besoins comme tous les organismes ces temps-ci. [...] Avec la pandémie, c'est important de persévérer, de continuer, d'aller vers l'avant, et de trouver la façon d'innover et de changer les choses. »

- Marc-André Paillé