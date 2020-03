12 Travaux de Marc-André: 7e épreuve incomplète pour le Johannais

L'aventurier johannais Marc-André Paillé est revenu sain et sauf de sa 7e épreuve de 12 dans le cadre des 12 Travaux de Marc-André, mais son périple en Gaspésie aura été plus pénible que prévu, si bien qu'il n'a pu le compléter. Qu'à cela ne tienne, il ne se décourage pas et en tire une autre leçon de vie.

Avec deux amis, Marc-André Paillé devait traverser la Réserve faunique de Matane et une partie du Parc de la Gaspésie en ski de randonnée et en autonomie complète, du 9 au 15 mars. Là-bas, il y a encore beaucoup de neige.

Au premier gros sommet, il y avait de très intenses vents et de la poudrerie, ce qui a beaucoup compliqué la visibilité et inquiété les participants, qui ne s'attendaient pas à autant d'embûches, malgré les risques déjà connus d'avalanche, entre autres.

« On avait le vent dans la face, on tentait d'avancer, mais c'était vraiment difficile. On avait les doigts gelés, les pieds gelés, ça m'a surpris un peu, mais j'ai même eu l'abdomen gelé malgré nos vêtements de qualité qu'on avait. On a aussi eu des problèmes techniques au niveau GPS. Ça nous a retardés énormément et ç'a été une journée de plus de 7h avec un 12 km de randonnée. Ça nous a mis quelques doutes sur la faisabilité du défi. » - Marc-André Paillé

Après une seule longue journée et une nuit difficile, les trois hommes ont choisi de rebrousser chemin et de revenir à leur point de départ, question de sécurité alors que la visibilité était mauvaise et l'orientation difficile. Ils sont finalement revenus un jour plus tôt que prévu, mais sans avoir complété le défi qu'ils s'étaient lancé.

Malgré cet échec, Marc-André Paillé ne baisse pas les bras. L'homme croit qu'il y a toujours du positif à retirer de chaque épreuve et qu'il faut apprendre de chaque expérience, qui nous font grandir.

Par ailleurs, les trois hommes ont été inondés de messages de leurs proches à leur sortie de la Réserve, samedi dernier. Ils ont eu un choc de voir où en étaient rendues les mesures pour freiner la propagation de la COVID-19. Ils n'en ont pas été conscients pendant leur périple de quelques jours, alors qu'ils étaient relativement isolés.

Revoir les prochaines épreuves

Les 12 Travaux de Marc-André se poursuivent et visent à amasser de l'argent pour un programme de thérapie par l'aventure, offert par l'Étoile en pédiatrie sociale du Haut-Richelieu. C'est aussi une expérience très enrichissante pour le principal intéressé, qui s'investit beaucoup auprès des jeunes.

Évidemment, vu la situation actuelle et les restrictions de rassemblement liées au coronavirus, l'aventurier devra revoir ses prochaines épreuves mensuelles. Celle d'avril était une épreuve de 100 kilomètres de vélo en groupe à travers la région ainsi que 10 heures de vélo stationnaire. Si la situation ne change pas, Marc-André Paillé relèvera le défi autrement, tout comme en mai.