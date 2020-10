13 mois de prison pour un trafiquant de Longueuil

Un trafiquant de drogue de Longueuil d'abord suspecté d'avoir forcé une jeune fille de moins de 16 ans à se prostituer avec 2 coaccusés écope de 13 mois ferme de détention. Il a cependant été acquitté de certains chefs qui pesaient contre lui, le 14 octobre au palais de justice de Longueuil.

Christian Lamer est reconnu coupable de 7 dossiers de production de pornographie juvénile, trafic de drogue et d'avoir communiqué avec une personne de moins de 16 ans pour faciliter la perpétration d'une infraction. Il a été acquitté de chefs d'agression sexuelle.

Il a été reconnu coupable de ces infractions le 14 octobre dernier à Longueuil et doit se soumettre à une probation de 3 ans, ne pas faire de trafic de stupéfiants, ne jamais entrer en contact avec la victime et les coaccusés et se soumettre à une thérapie contre la drogue.

Il aura 18 mois de suivi à sa sortie du tribunal.

Son complice, le tatoueur de Longueuil a déjà écopé le 19 août de deux ans derrière les barreaux.

Bref rappel des faits

Christian Lamer, Marc Tattoo Frappier et une coaccusée Kamille Béchard avaient été arrétés par les policiers de Longueuil le 6 mai 2020.

Selon l'information policière, l'adolescente alors mineure serait entrée en contact avec le tatoueur pour faire appel à ses servces. Elle clamait alors que Tattoo Frappier et sa conjointe de l'époque lui avaient consommer des drogues et l'auraient agressé sur plusieurs semaines. Un peu plus tard,, Lamer aurait été impliqué dans le petit manège.