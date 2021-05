14e saison du Marché public de Farnham

Tous les samedis de l'été, le traditionnel Marché public Farnham offrira fruits et légumes, viandes et produits du terroir. Plus d'une quarantaine d'exposants, producteurs et artisans, participeront à cette 14e édition.

Lors de la journée d'ouverture du 5 juin, il y aura une édition spéciale du Marché des petits entrepreneurs où une dizaine de jeunes qui ont créé leur entreprise d'un jour, vendront leurs le fruit de leur labeur. Les clients pourront voter pour leur entreprise préférée. Un pris coup de coeur sera remis au plus populaire.

Tout au long de la saison, des activités et des événements pourront dynamiser le marché grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires.

Dollars Gourmands

Parmi les nouveautés, notons l'arrivée d'une carte de fidélité. Par ailleurs, les Dollars Gourmands, distribués en priorité aux familles et aux aînés à faible revenu, sont de retour encore cette année afin de leur permettre d'accéder aux produits frais et locaux. Au courant de l'été, ces billets seront également distribués au grand public, notamment les nouveaux propriétaires.

«Le fait de distribuer des Dollars Gourmands au sein de la population en général permettra de diminuer la stigmatisation des personnes vulnérables puisque plusieurs personnes en auront entre les mains et pourront les utiliser, sans que la source ne soit connue. À plus large échelle, l’objectif est de démocratiser le marché public et de faire en sorte qu’un maximum de gens puissent le connaître et profiter de ses avantages.» Julia Girard-Desbiens, coordonnatrice à la vie communautaire pour la Ville de Farnham.

Le Marché public est situé sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. Il sera ouvert jusqu'au 2 octobre.