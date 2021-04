18 élèves et 2 enseignants de Saint-Bruno récoltent 22 000$ pour Leucan

18 élèves et 2 enseignants du Collège Trinité à Saint-Bruno-de-Montarville...ont mis leur tête à prix et récolté 22 198$ pour Leucan. Certains se sont fait raser les cheveux complètement, alors que d'autres ont préféré se faire couper les couettes.

L'objectif initial de l'administration était de 10 000$ et a été rehaussé à15 000 $ par la direction.

Pour certains élèves, cette implication s'accompagne d'une réflexion sur la maladie et sur la résilience qu'il faut pour subir la chimiothérapie et les multiples traitements

" C'est important de rester positif malgré le fait d'être ou de connaître quelqu'un qui est atteint du cancer. Il ne faut pas être négatif et ne voir que l'aspect de la maladie, sinon vous risquez trouver ça très dur. Tout obstacle est surmontable. " Olivier Racine, élève de troisième secondaire et participant au Défi.

Marie-Andrée Rho est enseignante, responsable du comité Engagement communautaire et organisatrice du Défi.

Elle explique que cette implication est loin d'être la seule des jeunes de l'école, malgré les contraintes imposées par la pandémie.

Et selon la directrice de l'école secondaire Josée Beaulieu, les élèves sont restés empathiques envers les autres personnes, malgré la pandémie.qui sévit.

«La pandémie nous montre le caractère très généreux de nos élèves. Ils sont résilients, ils gardent leur fibre empathique envers les plus démunis et les gens qui sont fragilisés. Plus que jamais ils sont actifs et ça augure très bien pour la prochaine année»

Josée Beaulieu, directrice Collège Trinité de Saint-Bruno-de-Montarville