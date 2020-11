2,1 M$ pour donner de l'air frais aux PME de la Montérégie

Bouffée d'air frais pour les petites et moyennes entreprises de la Montérégie qui entrevoient des jours sombres avec la deuxième vague de pandémie: les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et Centres d’aide aux entreprises de la Montérégie se partagent une enveloppe de 2,1 M$ non remboursable en Montérégie.

C'est une aide d'urgence qui permettra de venir en aide au PME et villes de la Montérégie durement touchées en deuxième vague à créer de l'emploi de diverses façons et stimuler divers projets.

Si vous êtes une entreprise, il suffit de contacter votre SADC en Montérégie.

Dans une première phase, le gouvernement fédéral avait investi 70 millions de dollars dans 70 SADC et CAE. Cette fois-ci, pour l'ensemble des SADC et CAE, l'octroi est de 23,3 millions de dollars au Québec.

Cette enveloppe provient des 600 M$ supplémentaires du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) annoncés le 2 octobre par la ministre du Développement économique Mélanie Joly

La ministre du Développement économique du Canada Mélanie Joly explique que l'aide octroyée en première phase a aidé des entrepreneurs à se sortir la tête hors de l'eau avec l'aide d'experts formés pour les accompagner. Et il semble que l'aide apportée a permis de sauver des emplois dans la région.

« Je suis consciente que c'est compliqué pour un entrepreneur en région d'avoir accès accès à du capital. Les grandes banques ne sont pas toujours là sur le terrain. C'était une opportunité de bien déployer ce réseau qui a de l'expertise sur le terrain: l'objectif est de sauver des emplois et de permettre aux entreprises de rebondir. On estime que l'aide de 2,1 millions, lors de la première phase, a permis de sauver 1500 emplois en Montérégie. » Mélanie Joly, ministre du Développement économique du Canada

Présent au point de presse, le maire de Valleyfield Miguel Lemieux a expliqué que sa ville pu se prévaloir de l'aide en première vague pour dynamiser le centre-ville dans le respect des mesures sanitaires.