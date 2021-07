2 collectes de gros rebuts dans le Haut-Richelieu en juillet

Avec la période des déménagements, il est possible que vous ayez accumulé de gros rebuts qui n'ont pu être ramassés et qui trainent. Compo-Haut Richelieu a prévu le coup pour les propriétaires de résidences dans le Haut-Richelieu, les 10 et 24 juillet prochain, avec 2 collectes spéciales.

Il faut obligatoirement s’inscrire en ligne en suivant ce lien pour voir ses ordures ramassées et pour savoir ce qui peut être recueilli ou pas par les équipes.

Les gros rebuts non valorisables comme les matelas, futons et les surplus de sacs d’ordures devront ensuite être placés en bordure de rue dès 7 heures, le matin des 2 collectes.

Les citoyens du Haut-Richelieu ont jusqu’à ce mercredi pour s’inscrire à la collecte du 10 juillet, et jusqu’au mercredi 21 juillet, pour celle du 24 juillet.

Aucune collecte ne sera faite dans les cours ou les stationnements d'immeubles, spécifie l'organisme et aucune matière en vrac ne sera ramassée lors de ces collectes.

Les tapis et toiles de grandes dimensions doivent être aussi roulés et attachés en rouleaux.