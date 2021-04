2 suspects arrêtés à Longueuil pour des vols de colis

Avec la pandémie, de plus en plus de gens ont pris l'habitude de commander des biens en ligne et de se faire livrer à la porte de la maison (sans disposer de caméras de surveillance). Voilà que le Service de police de Longueuil vient d'arrêter 2 individus suspectés d'être reliés à au moins 3 crimes du genre.

Grâce à la vigilance d'une citoyenne avertie, les voleurs ont été pris en flagrant délit, le 6 avril vers 15 heures.

La citoyenne a vu un premier suspect prendre un colis sur le perron d’une résidence de la rue Nobert à Longueuil, aller à l’adresse suivante et jeter l’emballage du colis par terre. Une suspecte attendait sur le trottoir et menait la garde.

Voyant qu'il s'agissait d'un geste suspect, elle a appelé au 911 et les individus ont été localisés.

Jusqu'ici, les enquêteurs ont pu relier ces suspects à 2 autres vols de colis commis les 11 et 12 mars derniers.

Un homme âgé de 29 ans de Longueuil, fait face à des accusations de vol mais il est connu des policiers en semblable matière.

Sa présumée complice, une femme de 35 ans de Longueuil fait face à des accusations de vol et bris de probation. Ils reviennent en cour le 29 juin.

Des gestes à poser pour éviter le vol

Pour éviter d'autres vols du genre, il y a des gestes que vous pouvez poser immédiatement: attendre le livreur de Postes Canada pour la livraison et suivre votre paquet pour mieux planifier son arrivée.

Il est aussi possible d'obtenir une armoire à colis de Postes Canada en suivant le lien suivant.

Il est aussi recommandé d'installer, lorsque c'est possible, un bac cadenassé avec indication au livreur, d'installer des caméras de surveillance ou faire livrer le colis chez une connaissance en télétravail ou en congé pendant votre absence.

Le commerçant a aussi des obligations s'il s'agit d'un vol: voici un lien pour obtenir un remboursement à l'Office de protection du consommateur.