2 suspects de la région arrêtés pour fraudes dans les quincailleries

Deux jeunes hommes de 23 et 20 ans de la Montérégie font face à la justice pour des fraudes commises dans des quincailleries de la région, avec trois autres comparses présumés d'autres régions du Québec.

Cedrick Samuel Matte 23 ans de Beloeil et Bryan Vinet 20 ans de Boucherville ont été appréhendés par les policiers pour fraudes et vols de plus de 5000$ dans plusieurs commerces dans la région.

L'histoire ne s'arrête pas là puisqu'il pourrait y avoir d'autres arrestations, alors que le modus opérandi était toujours le même.

Ils seraient impliqués dans un présumé réseau de fraudes dans des quincailleries dans plusieurs régions du Québec, notamment le secteur de Québec, de Chaudière-Appalaches, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Centre-du-Québec.

Toujours selon les policiers, les deux individus sont connus des policiers pour des dossiers de fraudes, ils ont comparu et reviennent au tribunal le 17 mai prochain.

Une enquête qui n'est pas terminée

Entre aout et décembre 2020, les suspects appelaient dans des quincailleries pour acheter des outils ou matériaux avec des cartes de crédit fraudées ou volées, en se faisant passer pour des entrepreneurs de la région qui devait faire des travaux importants. C'est ainsi qu'ils auraient fait des fraudes de plusieurs milliers de dollars

puisque l'enquête de la SQ n'est pas terminée: si vous avez de l'information, contactez la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264.