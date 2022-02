2 suspects recherchés après des vols à Sainte-Catherine

La Régie de police Roussillon a besoin de vous pour identifier 2 suspects impliqués dans des vols dans un stationnement souterrain de Sainte-Catherine. Les événements sont survenus dimanche dernier, les deux individus ont forcé la porte d'un immeuble pour accéder au stationnement souterrain de deux immeubles.

Ils auraient volé des vélos, des outils et de l'équipement de sports et les policiers craignent qu'ils puissent perpétrer d'autres infractions du genre à Sainte-Catherine

Des caméras de surveillance ont permis de capter des images des suspects.

Le premier a environ 48 ans, il mesure 1 mètre 72 et porte la barbe autour de la bouche.

Il a des lunettes, portait un manteau gris et blanc, tuque noire, des gants noirs et verts fluo et un pantalon noir.

L'autre mesure 1 mètre 57 et portait un manteau noir avec un capuchon en fourrure noire, gants oranges et un cache cou ligné bleu

Toute information concernant cet événement peut être signalée à la sergente-détective Magalie Boisclair au 450 638-0911, poste 416.