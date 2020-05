2 trafiquants arrêtés...dont un après avoir frappé un poteau hier

La Sûreté du Québec a arrêté hier 2 individus à Bedford et Saint-Césaire et a procédé à une imposante saisie de stupéfiants. L'un était déjà connu des services policiers et son présumé complice a été impliqué dans une collision avec un poteau d'Hydro-Québec, sur l'heure du dîner.

Les deux suspects vraisemblablement reliés à ce trafic ont été arrêtés dans 2 contextes complètement différents.

Un premier homme de 34 ans de Pike River, déjà connu des policiers de la Sûreté du Québec a d'abord été appréhendé alors qu'il sortait d'un commerce à Bedford, en matinée.

Les policiers enquêtaient sur cette affaire depuis un certain temps.

Il avait des stupéfiants en sa possession et après l'obtention d'un mandat, la SQ a pu découvrir à son domicile de la route 133 à Pike River une importante quantité de stupéfiants de toutes sortes.

On parle ici de plus de 20 000 comprimés divers dont de la métamphétamine, 400 sachets de cocaine, 3 kilos de cannabis et 182 000$ en argent de même que 2 armes à feu.

La saisie de stupéfiants est survenue sur la route 133 à Pike River

Il doit comparaître aujourd'hui à Granby sous différentes accusations dont trafic de stupéfiants et possession en vue d'en faire le trafic.

Puis, coup de théâtre, dans ce même dossier: un homme de Marieville a été impliqué vers midi 15 dans une collision sur la route 112 à St-Césaire.

Il avait heurté de plein fouet un poteau d'Hydro Québec avec sa voiture, ce qui a causé une panne électrique et une importante entrave de 4 heures dans le secteur.

Dans ce cas, le conducteur de 39 ans pourrait accusé de trafic de stupéfiants et possiblement de conduite dangereuse

La sergente Aurélie Guindon de la Sûreté du Québec explique comment on a pu relier les 2 individus au trafic et à un même dossier.

Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres arrestations.

«Nous enquêtions depuis un certain temps sur un premier sujet (celui de Pike River) qui était visé pour trafic de stupéfiants. Après l'interception du premier sujet, nos policiers menaient une importante perquisition impliquant d'importantes quantités de drogues à son domicile. Le second individu a été victime d'une collision à Saint-Césaire et nous pouvons confirmer, après enquête, qu'il existe un lien entre les 2 individus. En plus de la quantité de stupéfiants, il y avait une importante somme d'argent de plus de 182 000$. L'opération d'hier avait d'abord pour but de cibler ces 2 personnes-là.» Aurélie Guindon, porte-parole Sûreté du Québec

