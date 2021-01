21 nouveaux logements abordables sur la rue Girouard à Saint-Hyacinthe

Bonne nouvelle à Saint-Hyacinthe alors que Québec investit 1,5 millions de dollars pour la construction d’un immeuble de 21 logements abordables, au 1621 rue Girouard. L'investissement survient dans un contexte où le seuil d'inoccupation des logements est sous le 1% .



C'est grâce à une entente sur l’Initiative pour la création rapide de logements, la Société d’habitation du Québec et la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

On ignore cependant, pour l'instant, l'échéancier pour les travaux et quand les unités seront livrées et prêtes.

Du même souflle, la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest et ses homologues fédéraux faisaient l'annonce de 1500 unités de logement dans plusieurs régions du Québec.

Le gouvernement du Québec s’engage également à financer le supplément au loyer de certains projets.

Grâce à cette aide, les locataires admissibles débourseront seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Lors des 2 derniers budgets, le gouvernement consentait plus de 410 millions de dollars pour accélérer les projets d'AccèsLogis mais les logements se faisaient attendre dans les Maskoutains.

Le logement est d'ailleurs un enjeu majeur à Saint-Hyacinthe, comme le reconnaît la députée Chantal Soucy qui suit ce dossier de près depuis plusieurs années.

«Ca va permettre de financer rapidement des unités abordables d'autant plus qu'il y a eu de nombreux incendies dans la dernière année. À Saint-Hyacinthe, le besoin en logements est le plus grand au Québec: le taux d'inoccupation est 0,3%, c'est plus que Montréal. Pour des ménages à revenus modestes, c'est de plus en plus difficile de se procurer un logement. Les locataires admissibles pourront ne dépenser que 25% de leur coût de logement. Il y a aussi un projet chapeauté par l'OMH qui a été déposé à Accès Logis, peut-être que d'autres nouvelles viendront dans les prochaines semaines.» Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

L'annonce est aussi très bien perçue dans le milieu notamment à l'Office municipale d'habitation des Maskoutains et son directeur général.