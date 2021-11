2250$ versés au centre L'Étoile de pédiatrie sociale du Haut-Richelieu

Le Club Optimiste Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix a remis un chèque de 2250$ à L’Étoile, pédiatrie sociale du Haut-Richelieu, lundi.

Comme le centre aide les enfants de partout à travers la MRC grâce au Vaisseau, un autobus aménagé en clinique mobile, le Club y a vu l'occasion de soutenir les jeunes qui en ont le plus besoin.

Le chèque a été remis à Erik Christensen, le directeur général de L’Étoile, par Geneviève Roy et de Gabrielle Ménard-Audet, toutes deux membres du Club Optimiste Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

Leur organisme a toujours été présent pour les enfants, en plus d’offrir des activités et un milieu de vie stimulant pour les jeunes de la région. La mission du mouvement est d’ailleurs «Inspirer le meilleur chez les jeunes».

L’Étoile de son côté donne des services médicaux, sociaux et de protection à plus de 400 enfants de 0 à 18 ans de la MRC du Haut-Richelieu vivant en contexte de grande vulnérabilité, comme la pauvreté, la négligence et l'exposition à la violence ou la toxicomanie.