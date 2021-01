25 résolutions à prendre en janvier 2021 à Saint-Jean-sur-Richelieu

En marge de sa démarche participative en développement durable en 2021, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu lance un défi quotidien aux citoyens ou une résolution à tenir. Chaque jour, une résolution sera proposée pour que chaque geste en environnement fasse la différence.

Durant 25 jours de janvier 2021, les gens seront invités à poser un geste quotidien simple mais significatif pour l'environnement que ce soit par l'économie d'eau, le respect de l'environnement et des infrastructures mais aussi par rapport à une consommation responsable de biens.

Hier, on proposait aux citoyens d'arrêter l'eau lorsqu'ils se brossent les dents alors qu'aujourd'hui, ils sont invités à se questionner sur l'utilité d'un bien avant de l'acheter, puisqu'il est souvent possible d'emprunter, fabriquer un bien ou en trouver un d'occasion.

Chaque jour, sur la page Facebook de la Ville, un nouveau geste sera proposé à chaque citoyen pour qu'il se responsabilise face à son environnement.

La Ville consulte aussi les Johannais sur ce qu'il désire comme collectivité inclusive et écoresponsable pour se doter d'une stratégie cette année.

« De nouveaux enjeux sociaux, environnementaux et économiques se sont dessinés dans la dernière décennie et une réflexion visant à définir les priorités de la Ville et de la communauté en matière de développement durable s’imposait »

Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu Alain Laplante