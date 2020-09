250 Johannais ont déjà rêvé le Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard

Déjà 250 personnes ont donné leurs idées pour rêver et réaménager le Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard, situé dans le quartier Saint-Eugène, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les consultations se poursuivront cet automne pour repenser l'endroit et lui donner une cure de rajeunissement l'an prochain.

L'endroit offre une piscine extérieure, un terrain de volleyball, un parc canin, des modules de jeux, des jeux d'eau et un sentier glacé l'hiver, notamment, toutes des activités assez prisées de la population johannaise. La plupart des modules de jeux et installations sportives du Centre ont besoin toutefois besoin d'être remis aux normes ou carrément changés, et la Ville souhaite savoir ce que les gens rêvent d'y voir avant de faire des changements.

La Ville a d'abord consulté des usagers directement sur le terrain, à la fin de l'été. Des représentants de la firme de consultants Zeste conseils, qui aide dans la démarche, s'y sont rendus à 7 reprises entre le 28 août et le 7 septembre, à tout moment de la journée. Ils ont pu sonder autant les familles que les joueurs de volleyball ou la clientèle des activités nautiques, notamment.

Un sondage en ligne est également disponible sur le site web de la Ville et est prolongé jusqu'au 28 septembre. Les citoyens sont vraiment invités à rêver l'endroit pour les prochaines années.

« On demande aux citoyens, qu'est-ce qui ferait du centre de plein air un incontournable à Saint-Jean pour vous. Qu'avez-vous vu ailleurs qui vous fait rêver? On veut voir si les gens voudraient avoir d'autres activités sur place. On peut penser par exemple à un accès à la berge. On sait que c'est en bordure de la rivière Richelieu. [...] Pour nous, la participation est déjà exceptionnelle, car la ville avait un objectif de 150 citoyens. Actuellement, 94 % des gens qui ont répondu habitent Saint-Jean-sur-Richelieu. Parmi eux, on apprend que 70 % des répondants fréquentent en famille le centre de plein air. On voit vraiment que c'est une destination pour parents et enfants. »

- Marie-Josée Parent, conseillère stratégie numérique et relations médias à la Ville