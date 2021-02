250 nouveaux emplois seront créés à l'usine d'Olymel à Ange-Gardien

Le géant Olymel créera plus de 250 nouveaux emplois à son usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs à Ange-Gardien, en Montérégie-Est, anciennement F. Ménard. Neuf millions de dollars seront investis pour augmenter les capacités de productions de l'usine.

Un nouveau quart de travail de soir sera aménagé d'ici septembre prochain. L'usine emploiera donc, à terme, plus de 900 personnes.

La capacité de production hebdomadaire passera graduellement de 25 000 à 35 000. Elle pourrait atteindre 50 000 porcs par semaine selon les besoins du marché et la disponibilité des livraisons.

Les travaux d'aménagement ont déjà commencé, avec l'ajout de capacité de congélation et l'agrandissement de la cafétéria et des aires de stationnement.

« C'est notre objectif de répondre à une demande qui est toujours très importante, autant sur le plan domestique, ça va nous permettre de consolider notre position, que sur le plan de faire plus de produits à valeur ajoutée, aussi, de consolider notre place aussi sur les marchés internationaux. C'est très important. Le porc du Québec est reconnu comme un des porcs de meilleure qualité au monde. On a fait l'acquisition de F. Ménard en janvier 2020, alors on profite des synergies créées par cette acquisition-là pour continuer de développer et de faire croitre l'entreprise. »

- Richard Vigneault, porte-parole d'Olymel