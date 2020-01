250 personnes s'informent sur le projet de crématorium à Saint-Bruno

Plus de 250 personnes se sont présentées à la rencontre d'information organisée par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville hier soir en lien avec le projet de crématorium.

Rappelons que la Coopérative funéraire du Grand Montréal a acquis un terrain sur la rue Parent, dans un quartier résidentiel près des autoroutes 20 et 30, où elle souhaite construite un nouveau crématorium dans lequel sera aussi établi son siège social. Les citoyens du quartier concernés s'opposent vivement au projet, alors qu'une pétition circule à cet effet.

Pendant plus de 3h, tous ont pu poser leurs questions concernant les trois études présentées par la Ville sur les impacts possibles du projet sur la circulation, la qualité de l'air et la valeur des maisons.

En bref, toutes les études indiquent que les impacts seraient minimes, mais les citoyens n'ont pas semblé rassurés, selon le maire.

Martin Murray reconnait que des questions demeurent sans réponse et devront faire l'objet d'analyses supplémentaires. Le maire n'est ni pour ou contre le projet, et au-delà de l'acceptabilité sociale, il s'inquiète des impacts possibles du projet sur la santé.

« Je pense que les gens avaient beaucoup de questions et on n'avait pas nécessairement toutes les réponses. On est en train d'en prendre note. Les gens se sont présentés là avec une volonté ferme d'empêcher que ce projet-là puisse émerger et je ne pense pas qu'à la suite de la séance, ils ont changé d'idée. Est-ce que cette crémation-là ne génère aucun produit qui peut être délétère ou qui peut, à long terme, occasionner des préjudices au niveau de la santé? Ça reste une question qui, pour moi, n'est pas nécessairement répondue en totalité ou de façon tout à fait adéquate. » - Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville

Selon l'étude de circulation réalisée par WSP, le projet génèrera entre 20 et 160 déplacements véhiculaires selon l'heure de pointe, un nombre qui ne devrait pas détériorer les conditions de circulation. La firme estime donc qu'aucune mesure de mitigation n'est nécessaire.

L'étude sur la qualité de l'air indique que les émissions seraient en deçà des normes, en se basant sur des tests réalisés à un crématorium de l'Ontario.

Enfin, celle sur la valeur des maisons indique que la perte de valeur serait attribuable seulement à un nombre très limité de propriétés résidentielles localisées très près du terrain et qu'il n'y aurait pas de pertes additionnelles liées au projet, alors que d'autres facteurs plus importants entrent en jeu.

La ville se prononcera sur la suite de l'implantation du projet de crématorium de la Coopérative funéraire du Grand Montréal lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal. Cette rencontre devait initialement se tenir le 27 janvier prochain, mais pourrait devoir être remise. La Ville souhaite que le plus de gens possible puissent être présents et la salle du conseil ne peut pas accueillir plus d'une centaine de personnes.