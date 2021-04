26% des professionnels en éducation de la Montérégie pourraient quitter selon la CSQ

Après les professeurs de la CSQ en Montérégie, qui sont sortis la semaine dernière pour dénoncer leurs conditions de travail, les professionels du milieu de l'éducation constatent que leur conditions se se sont détériorées au point où plusieurs de leurs membres quittent.

26% d'entre eux en Montérégie songent à quitter leur emploi pour un travail plus rémunérateur et où les conditions de pratique sont meilleures, ailleurs dans le réseau public, selon un sondage de la CSQ regroupant 3000 membres.

On parle des orthophonistes, psychologues et conseillers en orientation et du personnel administratif, alors qu'ils ils sont sans convention collective depuis 1 an. Plusieurs sont détenteurs de baccalauréats ou de maîtrises et une grève aura lieu le 29 avril prochain.

Les principales raisons invoquées pour cette transition sont la lourdeur de la tâche pour 64 % d'entre eux, le manque de reconnaissance pour 46 % des répondants et le salaire insuffisant pour 37 %.

Le président du Syndicat des professionels (SPPM) de la CSQ dans la région, Guy Boivin, ajoute que la grande majorité des professionnels interrogés déplorent de ne pas pouvoir intervenir rapidement et prioritairement auprès de tous les élèves, en raison de la lourdeur de la tâche.

Autres statistiques inquiétantes selon le syndicat: 82 % des répondants soutiennent que seuls les élèves qui présentent les problèmes les plus urgents ont accès aux services.

«Ces améliorations globales pour faciliter le travail des professionnels, nous estimons qu'elles représentent environ 500 à 600$ par professionel alors qu'à l'origine, on nous offrait 75$ par professionel. Les conseillers pédagogiques, les ortophonistes doivent travailler de plus en plus avec des enfants anxieux ou qui ont vivent avec des handicaps. Le problème est que nos professionnels n'ont plus de temps pour agir en prévention: ca devient un enjeu de premier ordre et il faut offrir des conditions gagnantes pour leur permettre de rester» Guy Boivin, président SPPM-CSQ

Ces professionnels qui se disent épuisés, un peu comme leurs collègues enseignants, pourraient aussi exercer certains moyens de pression