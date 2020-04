260 000 masques seront distribués en Montérégie et en Gaspésie

La première cargaison de 260 000 masques commandés en Chine par l'entreprise Service Marine Canada de Saint-Jean-sur-Richelieu sera distribuée dès aujourd'hui.

Le président, Dominique Plouffe, a pu ramasser sa commande samedi et l'a entreposé en sécurité tout le week-end pour éviter de se la faire voler.

Les masques de protection ont été vendus notamment aux hôpitaux du Haut-Richelieu et Charles-Le Moyne, ainsi qu'à des hôpitaux en Gaspésie.

L'homme d'affaires est bien heureux de ne pas s'être fait flouer, alors que ce n'est pas le cas de tous les bons samaritains qui ont fait des commandes en Chine.

« J'ai eu des sources au niveau d'autres personnes qui en font venir et il y a plus de 70 % des commandes qui sont passées, les boites arrivent à Montréal et sont vides. On se considère chanceux d'avoir eu notre commande. Je crois aussi que c'est une question de partenariat avec nos fournisseurs là-bas en Chine. On s'est assuré d'avoir beaucoup de sécurité autour de notre cargo qui s'en venait ici, pour s'assurer que quelqu'un d'autre ne prenne pas la marchandise, la vole ou la vende à quelqu'un d'autre. »

Sa deuxième commande de 1,3 million de masques doit être chargée dans un avion à Shanghai aujourd'hui et arriver à l'aéroport de Montréal demain, puis à son entrepôt mercredi. Elle arrivera en deux commandes de 500 000 et de 800 000 masques.

Alors que la pénurie anticipée ne s'est pas tout à fait concrétisée, Dominique Plouffe a encore bien des masques à vendre. Il lance d'ailleurs un appel à toute entreprise de la Montérégie ou d'ailleurs qui en aurait besoin.

« Il y a peut-être 50% des masques qui n'ont pas été vendus encore, donc si certaines entreprises veulent en acheter, on va en avoir entre 500 000 et 600 000 de disponibles, si jamais il y en a qui veulent nous appeler pour passer des commandes. On ne veut pas rester pris avec ça non plus, on a fait ça pour aider. »

- Dominique Plouffe, président de Service Marine Canada