271 000$ dans les hôpitaux de la région pour les enfants malades

Opération Enfant Soleil remet un total de 270 800 $ à 11 établissements de la Montérégie pour la réalisation de projets et l'achat d'équipements médicaux pour les enfants malades de la région pour qu'ils reçoivent des soins de qualité.



De cette somme, l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe a pu se procurer un ventilateur médical d'urgence portatif et ses accessoires, grâce à à un octroi de 35 000$. L'équipement sert notamment lors des transports entre les urgences.

Une somme de 51 822 $ est aussi remise à l’Hôpital du Haut-Richelieu, pour acheter un CPAP/Bipap, un appareil respiratoire pour les enfants en pédiatrie et pour l'apnée du sommeil.

«Opération Enfant Soleil représente une source de financement qu'on ne peut pas laisser de côté. Ça nous permet de faire l'achat d'équipements pour offrir les meilleurs soins aux enfants de la région, d'utiliser les équipements dont ils ont vraiment besoin et de diminuer les hospitalisations.»

Docteure Stéphanie Morissette, chef d'unité à l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Dans le Grand Longueuil, l'Hôpital Charles-Le Moyne, un montant de 24 679$ permettra l'achat d'une bilirubinomètre, qui permet de suivre le taux de bilirubine dans le sang et un spiromètre (pour une prise en charge plus rapide des enfants souffrant d'asthme et de troubles respiratoires).

L'Hôpital Pierre-Boucher pourra de son côté financer l'achat d'un respirateur avec l'option ventilation, avec un octroi de 52 915$.

Rappelons que le Téléthon aura lieu le 5 juin au Théâtre Capitole.

Des équipements pour les enfants avec des problèmes de motricité

Finalement, des budgets sont aussi consentis au Centre de réadaptation en déficience physique de Saint-Jean, Granby, Vaudreuil-Dorion et Châteauguay de même qu'au Foyer de groupe en déficience physique.

Le CRDP de Granby fera entre autres l’acquisition de matériel pour sa clientèle pédiatrique lourdement handicapée ayant une déficience motrice, dont deux ensembles de

jeux adaptés.

Depuis 1988, c'est 4,7 millions de dollars qui ont été versés par l'Opération, grâce à la générosité des donateurs

Il est toujours possible de faire un don en suivant le lien suivant.