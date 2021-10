3 individus arrêtés après un cambriolage à Napierville

Les policiers de la SQ viennent d'arrêter 3 suspects en lien avec un vol à la Caisse Desjardins de Napierville, vendredi. Heureusement, personne n'a été blessé, mais l'un des fuyards a donné du fil à retordre aux policiers lors d'une poursuite.

Les enquêteurs ont aussi pu relier les individus à un autre vol, survenu à la Caisse Desjardins de Saint-Amable, en aout dernier .

Vendredi dernier sur l'heure du midi, 2 suspects armés avaient surgi à l'intérieur de l'institution de la rue Saint-Jacques et avaient volé un certain montant d'argent avant de quitter dans un véhicule rapporté volé à Chambly.

Dans les heures suivantes, les policiers ont obtenu de l'information du public.

Un résident de Saint-Ferdinand (au Centre-du-Québec) âgé de 50 ans a d'abord été arrêté à St-Jean-Chrysostome, dans le Haut-Saint-Laurent, au terme d'une poursuite policière.

Il a comparu le 4 octobre au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce pour faire face à différentes accusations criminelles, dont celles de vol.

Perquisitions à Montréal, Sainte-Marie-de-Beauce et Saint-Jean

L'affaire ne s'arrête pas là.

Deux autres suspects âgés de 39 et 53 ans ont également été arrêtés à St-Jean-sur-Richelieu et Montréal et sont accusés de vol.

Les policiers ont également réalisé quatre perquisitions à Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Marie-de-Beauce ils ont alors saisi d'une arme à feu, une arme à air comprimé, de l'argent canadien et américain et différents objects reliés aux évènements