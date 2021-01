3 trafiquants de Saint-Jean arrêtés avec des cocktails Molotov

Hier soir (6 janvier), les policiers du groupe Octo ont mis fin aux activités de 3 présumés trafiquants de stupéfiants de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est de l'information du public qui a permis cette frappe alors que les individus seraient déjà connus des policiers.

Une perquisition a été effectuée dans une résidence de la rue Collin à St-Jean-sur-Richelieu. Les quantités de drogues de sont pas impressionnantes par rapport à d'autres saisies du genre mais le montant d'argent est important de même que les autres bien saisis.

Sur les lieux, les policiers ont procédé à l'arrestation de 2 hommes et 1 femme de 32, 41 et 53 ans qui seront accusés de trafic et possession en vue de trafic de stupéfiants.

Ils ont saisi 60 grammes de cocaine, 20 comprimés de métamphétamines, 1 coffre fort avec une bonne somme d'argent représentant des milliers de dollars.

Fait inusité, deux cocktails Molotov ont été retrouvés sur les lieux et auraient pu représenter une menace.

Le sergent Jérémie Levesque du Service de police de Saint-Jean explique.

«Il y avait un bon montant d'argent de 4600$, un coffre-fort, un taser gun et fait particulier, à notre arrivée, il y avait 2 cocktails Molotov, prêts à être utilisés. Il n'y a pas eu de blessé. Les 2 hommes et la femme sont bien connus de nos services police et nous tenterons d'établir le lien d'appartenance des individus à un groupe lié au trafic, à Saint-Jean. Encore une fois, c'est grâce à de l'information de la population que la frappe a été possible.» Sergent Jérémie Levesque, Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

On peut toujours joindre la ligne Anti-Crime pour dénoncer le trafic sur le territoire au 450-357-2000.

Ces dernières semaines, le Groupe Octo a été très proactif en matière de luttes aux stupéfiants.

En novembre et décembre 2020, l'escouade spécialisées parvenait à mettre la main aux collets de 7 hommes au terme de 4 enquêtes indépendantes.

Les enquêteurs du groupe Octo ont ainsi retiré du marché 1 kilo de cannabis, 120 grammes de champignons magiques, 450 comprimés de métamphétamines lors d'opérations en plusieurs endroits et résidences où ils sévissaient. Il y avait aussi du crack et de l'ecstasy.