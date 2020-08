30% des étudiants sur les campus au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

C'est la rentrée ce matin dans la plupart des cégeps de la région et de la province, mais ne vous attendez pas à voir des foules d'étudiants massés sur les campus.

Environ 30% des étudiants seront physiquement sur place au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, comme c'est le cas à Montréal. Un système hybride d'enseignement en classe et en ligne sera offert.

La fréquentation en classe sera plus importante dans certains programmes techniques nécessitant du matériel, comme des laboratoires. La présence en personne sera aussi favorisée pour les étudiants de première année.

La directrice générale du Cégep, Nathalie Beaudoin, assure que tout le monde est prêt et encourage les étudiants à persévérer.

« Nos enseignants sont outillés. Les étudiants vont pouvoir compter sur les conseillers au cheminement scolaire, les aides pédagogiques, les services psychosociaux. Oui, la rentrée va être unique, mais le collège compte sur des expertises de ses enseignants, de ses professionnels. On a de l'aide financière, on a de la vie culturelle aussi et on a les équipes sportives également. La résidence est ouverte aussi. »

- Nathalie Beaudoin