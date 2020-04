300 travailleurs prêts à aider nos agriculteurs...mais il en faut plus!

Plus de 300 travailleurs locaux sont prêts à prêter main-forte aux producteurs agricoles mais c'est loin d'être suffisant, confirme l'UPA Montérégie qui intensifie ses efforts de recrutement. Êtes-vous prêts à aider nos agriculteurs d'ici?

Annuellement, l'UPA recoit 8000 travailleurs étrangers pour travailler aux différentes productions dans la région mais cette année, on doit s'attendre à ce qu'il y en ait moins.

Les personnes intéressées à aider peuvent s'inscrire directement en ligne sur le site web de l'UPA de la Montérégie.

Un nouveau programme incitatif de 45 millions de dollars a été annoncé vendredi et offre notamment des primes aux travailleurs saisonniers.

Des brigades interviendront sur le terrain pour s'assurer de l'intégration des travaileurs, un soutien sera apporté au 12 centres d'emploi agricole pour faire le jumelage entre les entreprises et les travailleurs en Montérégie.

Christian Saint-Jacques, président régional explique que les besoins les plus criants se font sentir dans la production maraîchère.

Les qualifications demandées: de l'ardeur au travail et le goût de soutenir l'agriculture québécoise de façon concrète.

M. Saint-Jacques explique toutefois qu'en raison des restrictions sur les travailleurs étrangers saisonniers, le manque de personnel pourrait nuire à certaines entreprises de la région qui ont besoin de bras et qui soutiennent la croissance du secteur agroalimentaire.

«C'est insuffisant pour l'instant mais la campagne que nous lançons est un effort important pour recruter de la main d'oeuvre locale. Nos producteurs maraîchers sont en pleine période de semis et c'est le secteur névralgique où l'on a un besoin rapide de main d'oeuvre. Différentes productions dépendent de la main d'oeuvre étrangère, nous espérons recevoir cette main d'oeuvre un peu plus tard. Nos producteurs sur les fermes sont tolérants et ils sont prêts à vous accueillir: les seules conditions que nous demandons sont d'être travaillant et motivé à travailler au champ ou à la ferme!»

Christian Saint-Jacques, président UPA Montérégie