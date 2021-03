35% des paramédics à la CETAM sont des femmes...et ca continue

Le métier de paramédic, un rôle autrefois typiquement masculin, a pris une autre tangente dans les dernières années. En Montérégie, à la Coopérative des techniciens ambulanciers, il reste bien évidemment des gains à faire mais les femmes sont de plus en plus nombreuses au front et dans des postes de gestion.

La CETAM regroupe 423 membres (400 paramédics et 23 membres administratifs) mais 35% d'entre eux sont des femmes. Et de plus en plus de femmes s'inscrivent au programme, les préjugés qui existaient jadis sur la force physique et sur les postes de direction tendent à tomber graduellement.

Autre signe que les choses et les mentalités changent: le comité de direction est d’ailleurs composé de 3 femmes sur 5 sièges ce qui n'était pas le cas, il y a quelques années.

Le nombre de transports pour la COVID-19 a diminué en janvier mais le métier est encore bien en risque en raison notamment de la possibilité de contamination au variant.

Selon Valérie Bélanger, paramédic et porte-parole, l'attitude des collègues et des patients est de moins en moins réfractaires, même lorsque 2 femmes doivent intervenir en équipe.

Il y a aussi toutes les conditions de travail et les horaires qui, dans plusieurs cas, sont des enjeux importants pour la conciliation travail-famille.

«Que ce soit un homme ou une femme, les gens s'attendent à ce que les gens répondent rapidement et le mieux possible, notamment lorsqu'il s'agit de transport. Nous voyons encore des gens qui ne croient pas que 2 femmes peuvent intervenir efficacement. Oui, nous nous entraînons, mais il y a des techniques d'intervention qui font que les femmes ne sont pas blessées. Nous avons des équipes bien protégées, des protocoles pour ne pas se contaminer et on voit que de plus en plus de femmes s'inscrivent au collégial à la formation et joignent les rangs». Valérie Bélanger, paramédic et porte-parole à la CETAM

Et alors qu'en début de pandémie, plusieurs techniciens paramédics demandaient des équipements de protection individuelle et le vaccin, Valérie Bélanger se réjouit que le gouvernement reconnaisse le travail de tous ces travailleurs et travailleuses prioritaires.

Pour toute intervention, il faut enfiler une jaquette longue, une paire de gants courts et des gants longs par-dessus.

Selon l'état du patient, il a aussi fallu porter le masque P-100 pour éviter de se contaminer.

Les techniciens et technciennes ont aussi dû intervenir en Montérégie pour le dépistage de la COVID-19, ils sont aussi venus en aide à des itinérants.

«Il y a eu énormément de travail et d'adaptation qui s'est fait depuis la pandémie pour que nous ayons tous les équipements de protection individuelle mais nous avons été écoutés. Nous avons des équipements fiables et réutilisables. Nous sommes contents d'avoir accès à la vaccination comme clientèle prioritaire. Autant en début d'année, c'était difficile et que le risque était omniprésent, c'est plus facile dans les horaires, dans l'équipement mais il a fallu travailler fort. Dans certains établissements collégiaux, c'est parfois un taux de diplomation 50-50 et on nous pose de plus en plus de questions sur la profession, puisque les femmes ont leur place. C'est très encourageant». Valérie Bélanger, paramédic et porte-parole CETAM

En 2020, rappelons aussi que les techniciens ambulanciers ont été impliqués dans un projet de paramédecine communautaire qui permet de désengorger les hôpitaux, une première au Québec.