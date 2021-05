38,1% des Montérégiens ont reçu une première dose de vaccin

38,1% des gens de la Montérégie qui le veulent ont reçu une première dose de l'un ou l'autre des vaccins contre la COVID-19, selon les données compilées par la Direction de santé publique (au 5 mai). Depuis ce matin, c'est la clientèle des 35 ans et plus qui peut prendre rendez-vous.

À compter de lundi, ce sera le tour des 30 ans et plus en se rendant sur le site ClicSanté.

Québec estime que plus de 40% de la population a reçu une première dose de vaccin.

Hier, le Québec a battu un record de vaccination, alors que près de 103 000 Québécois ont reçu leur vaccin contre la COVID-19.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a aussi annoncé sur Twitter que 272 000 personnes ont pris rendez-vous.

Du côté de la vaccination par MRC et par réseau local de santé, il y a le secteur du Suroît (ouest de la Montérégie) qui compte 45,3% des citoyens inoculés, suivi de la MRC Pierre-de-Saurel à 44,8% (est de la Montérégie).

Le secteur de Saint-Hyacinthe et de Richelieu Yamaska compte 39% de la population vaccinée et 36,8% dans le réseau local regroupé de Haut-Richelieu et Rouville.

Il est cependant impossible pour l'instant de savoir le pourcentage de gens qui ont reçu le vaccin Pfizer, le Moderna ou le AstraZenecca.

Il y a 131 éclosions actives en Montérégie, dont 48 en milieu scolaire (le milieu le plus touché).

Dans la région, le centre de recherche de Pratt and Whithney à Longueuil servira de premier pôle de vaccination en entreprise, dès samedi.