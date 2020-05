45 manquements en éthique pour l'ex-maire de Chambly Denis Lavoie

L'ex-maire de Chambly, Denis Lavoie, est cité en déontologie municipale par la Commission municipale du Québec. Pas moins de 45 manquements au code d'éthique des élus lui sont reprochés.

Il a 10 jours pour en appeler de cette citation ou reconnaître les faits reprochés. Il s'expose surtout à des sanctions économiques.

Il pourra alors se représenter seul ou recourir à un avocat et des dates d'audiences seraient ensuite fixées.

Dans un document dont nous avons obtenu copie, on lui reproche notamment des «irrégularités quant à l’utilisation à des fins personnelles de sa charge de maire, des abus de confiance face à des litiges juridiques personnels aux frais de la Ville»

On lui reproche aussi d’avoir pris des décisions seul et d’avoir « utilisé des ressources financières de la Ville à des fins personnelles».

Il est également blâmé pour «avoir pris des décisions seul» et «avoir eu recours à des employés municipaux à des fins personnelles».

On écrit aussi qu'il aurait «utilisé des cartes de crédit de la ville à des fins personnelles»

Il pourrait devoir rembourser une partie de son salaire, du temps où il était maire de 2013 à 2016.

La porte-parole de la Commission municipale du Québec Isabelle Rivoal explique comment la Commission en est arrivé à ces blâmes.

«Il y a eu une enquête administrative qui a été menée par la direction du contentieux de la Commission qui a permis d'adresser un certain nombre de manquements en éthique. À partir du dépôt des documents de l'enquête, le processus judiciaire est enclenchée et ca devient public. Malgré les 45 manquements reprochés, M. Lavoie a droit à une défense pleine et entière et il peut contester. Il s'expose à des remboursements de salaire, entre 2013 et 2016 et de même que des avantages perçus.»

Isabelle Rivoal, porte-parole de la Commission municipale du Québec