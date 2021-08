50 ans pour le Fonds Claude-Raymond qui s'applique à aider les jeunes d'ici

L'ex-lanceur des ligues majeures et analyste johannais Claude Raymond a eu 84 ans en 2021. Il est encore en très bonne santé et s'implique encore grandement dans le sport amateur, les arts et les sciences avec le fonds qui porte son nom.

Ce fonds fête ses 50 ans en 2021, le 12 aout prochain.

Et si on était porté à croire que les dons et le soutien de la communauté d'affaires du Haut-Richelieu s'essoufflent, c'est faux. Depuis 1971, le Fonds a remis près de 2 millions de dollars en bourses à des jeunes du Haut-Richelieu.

Et le 19 aout 1969, il passait des Braves de Milwaukee aux Expos de Montréal, ce qui était le prélude d'une longue implication à Montréal et dans la région, tant comme lanceur, analyste et instructeur.

En 2021, l'Omnium de golf de la Fondation se jouera même à guichet fermé, le 2 septembre prochain, tellement l'engouement est fort. Et la mission de la fondation est maintenant élargie à la relève artistique et scientifique.

«En 1971, je jouais encore avec les Expos de Montréal quand André Dion, Jacques Trahan et Louis McNulty m'approchaient pour mettre sur pied le fonds pour construire un ministade pour des tournois. Nous avons notamment aidé Aurélie Rivard, Émilie Fournier, Charles Dubuc en baseball, Samuel Fournier en football. J'en suis très fier: le football et le baseball sont très forts à Saint-Jean tout comme le golf, l'athlétisme. C'est grâce à mes coéquipiers de la Fondation et au soutien aux associations. Les commanditaires n'ont jamais baissé les bras. À deux reprises, des gens, lors de la succession, ont fait des dons à la Fondation: quand je vois cela, ça me donne envie de continuer» Claude Raymond, ex-lanceur des Expos et fondateur du Fonds Claude-Raymond

Et même si les Expos ont quitté en 2004, il a toujours bon espoir de revoir une équipe revenir s'établir à Montréal. Il a toujours bon espoir d'y faire le lancer inaugural ou «protocolaire»

«J'espère de pouvoir vivre ce retour du baseball, revoir des parents et grands-parents avec les jeunes au baseball à Montréal. Il manque de relève chez les jeunes joueurs et pourtant, le baseball est en hausse partout dans les associations. Je pense que le clan Bronfman est en pourparlers avec l'équipe de Tampa Bay. La pandémie a changé les choses, mais j'espère que ça viendra en dedans de 5 ans si je veux faire un lancer à l'ouverture» Claude Raymond, ex-lanceur des Expos et fondateur du Fonds Claude-Raymond.

Pour entendre l'entretien complet avec Claude Raymond sur sa carrière, son intronisation au Temple de la renommée canadien, sur le retour des Expos et tous les projets de la Fondation, c'est ici