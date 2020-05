50% des enfants retournent à l'école à la Commission des Hautes-Rivières

La Commission scolaire des Hautes-Rivières doit aussi composer avec quelques défis en vue de la rentrée du préscolaire et du primaire dès lundi prochain. Pour la première semaine au préscolaire et au primaire, on prévoit que 50% de tous les élèves seront de retour sur les bancs d'école.

Sur 5 jours et de façon très graduelle, la directrice Dominique Lachapelle explique que l'on accueillera les élèves par cycle pour les conscientiser aux bonnes pratiques en terme de distanciation sociale, d'hygiène et pour bien vivre l'acclimatation.

Comme à Saint-Hyacinthe, il se peut que certains locaux au primaire soient mal adaptés pour accueillir 15 élèves ou moins, certains élèves pourraient être transférés au secondaire en fonction de la situation.

78% du personnel jusqu'ici était en télétravail et le retour nécessitera bien évidemment des ajustements.

En vertu des consignes du ministère de l'Éducation, toutes les écoles primaires du territoire ouvriront le 11 mai, sauf l'école Pointe-Olivier de Saint-Mathias et l'école de Richelieu, qui sont situées sur le territoire de la CMM et ouvriront leurs portes le 19 mai.

Istock Photo | maroke

À quelques jours de la rentrée, deux enjeux principaux se posent à la CSDHR, comme l'explique Mme Dominique Lachapelle.

« Il y a une problématique en terme de transport, notamment pour les élèves ayant un handicap et qui sont amenés dans une berline. Ce sera à raison d'un élève par berline. C'est plus complexe d'assurer la logistique mais nous y parviendrons. Par rapport à la disponibilité des locaux, il nous faut s'assurer d'avoir tout le personnel nécessaire, ce sera aussi un défi. Il y a aussi un enjeu quant à l'approvisionnement en masques et visières mais nous croyons être en mesure de le résoudre en vue de la rentrée. » - Dominique Lachapelle, directrice générale Commission scolaire des Hautes-Rivières

Retour graduel des élèves par cycle

Contrairement à d'autres commissions scolaires, celle des Hautes-Rivière a choisi d'y aller avec une intégration progressive par cycle pour permettre aux jeunes de bien se familiariser avec les enjeux de santé publique.

2 à 3 écoles secondaires du territoire recevront aussi des élèves du primaire en raison des exigences relatives à la disponibilité des locaux.

Selon Dominique Lachapelle, on veut minimiser les impacts d'un changement drastique de milieu ou d'enseignant pour les élèves mais il faut aussi tenir compte des impératifs et consignes de santé publique.

« Ce n'est pas tout de mettre en place des mesures d'hygiène et de distanciation, nous croyons qu'il faut enseigner aux élèves des différents niveaux les bonnes pratiques et comportements avec une intégration graduelle du lundi au vendredi. Préscolaire, 1er cycle, 2e cycle sur toute la semaine pour que ce soit fait de la bonne façon. Quant à l'aménagement des horaires et des classes, nous voulons le plus possible que l'élève reste dans son milieu mais nous savons déjà que 2 ou 3 écoles secondaires seront sollicitées pour recevoir des élèves de 5e et 6e année. » - Dominique Lachapelle, directrice générale Commission scolaire des Hautes-Rivières

L'enjeu de la sécurité et du matériel de protection

Évidemment, sans obliger les enseignants et éducateurs à porter le masque, il sera fortement recommandé par la direction.

La directrice générale Dominique Lachapelle confirme que des masques et des visières seront disponibles pour le personnel.

Dans le cas de certains élèves ayant des besoins particuliers ou qui nécessitent des rapprochements dans l'intervention, on recommandera même de porter la visière.