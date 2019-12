5300 burpees en 12h en mémoire de son frère emporté par le cancer

Le vendredi de Samuel Finn promet d'être souffrant, mais c'est pour une noble cause. L'ex-hockeyeur tentera demain de pulvériser le record Guinness du plus de burpees possible en 12 heures en mémoire de son frère.

Samuel Finn s'entraîne depuis des mois dans l'espoir de faire 5 300 sauts suivis d'un push-up en 12 heures seulement, alors que le record Guinness actuel est de 5 010 burpees.

Il le fait en souvenir de son grand frère Cédric, emporté par un sarcome, un cancer rare et agressif, à l'âge de 27 ans, il y a deux ans. Ce fut un combat féroce qui n'aura duré que 9 mois. Les deux hommes étaient très proches.

Gracieuseté. Les frères Cédric et Samuel Finn ont toujours été très proches. Cédric a été emporté par un cancer rare à 27 ans.

Cet exploit sera le plus grand défi de la carrière de sportif de Samuel Finn, qui ne prendra que 4 ou 5 minutes de pause par heure. L'homme originaire de Québec, qui vit maintenant à Montréal, a bien hâte.

« Je cherchais à relever un défi qui serait très souffrant et très difficile, pour utiliser le courage de mon frère Ced et sa force pour montrer aux gens qu'on est capables d'accomplir plus que ce qu'on pense même si on fait face à des défis qui sont très difficiles. Je n'en ai jamais fait pendant 12 heures. C'est un mouvement qui était plus une punition qu'autre chose, ça ne faisait pas partie de mon entraînement régulier. C'est pour ça que j'ai choisi ce mouvement-là, qui est très difficile au départ et ce n'est pas un mouvement que les gens en général aiment faire. » - Samuel Finn

Financer la recherche sur le sarcome

L'athlète de 28 ans souhaite ainsi amasser 45 000 $ qui seront remis à la Fondation du Cancer des Cèdres pour la recherche sur le sarcome.

L'objectif initial était de 10 000 $, montant qu'il a atteint en seulement 24 heures. Actuellement, il a déjà amassé près de 42 000 $ grâce à une campagne de sociofinancement.

Gracieuseté. Cédric Finn après une chirurgie au cerveau. Il a été emporté par un cancer rare, le sarcome, à l'âge de 27 ans.

Samuel Finn commencera son défi à 7h vendredi matin au Centre XPN de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud, et vous pouvez l'accompagner ou le regarder en direct sur Facebook.

« On invite les gens à se lancer des défis à eux-mêmes, à faire des burpees, ils peuvent les partager sur les médias sociaux en utilisant #burpees4ced. Ç'a aide à amener de la visibilité à la cause, et ceux qui sont près du gym où le défi va se passer, c'est portes ouvertes, ils peuvent venir en faire avec moi. » - Samuel Finn

Déjà, des équipes de la LHJMQ, ligue dans laquelle il a évolué durant sa carrière junior, et même des élèves d'écoles secondaires lui ont partagé des vidéos d'eux qui relevaient le défi et faisaient des burpees pour le supporter.

Pour faire un don ou en apprendre plus sur Samuel et son frère Cédric, visitez le site web de sa campagne Burpees for Ced.