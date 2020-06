600 d'immigrants s'installent dans les Maskoutains grâce à Forum 2020

600 personnes immigrantes de 43 pays se sont installées dans le milieu maskoutain en 2019 et ont pu s'enraciner pleinement grâce à l'organisme Forum-2020 . C'est une année record pour l'organisme qui s'affaire à outiller les nouveaux arrivants de toutes sortes de façon quand il s'installe dans la MRC.

Le sujet est d'actualité avec les pénuries de main d'oeuvre en marge de la pandémie et la régionalisation de l'immigration qui est une carte gagnante pour de plus en plus d'entreprises.

L'organisme offre des services d'intégration des immigrants, des activités de réseautage et de maillage avec les entreprises dans la MRC des Maskoutains.

Au total, 4070 personnes ont été sensibilisées au mode de vie maskoutain à travers le Grand Montréal, grâce au travail de l'équipe de Forum 2020.

L'organisme a aussi été présent lors de 12 salons emplois, 1366 personnes y assistaient.

Au total, 514 candidats ont passé des entrevues d'embauche lors de 45 activités de recrutement et de ce nombre, il y a eu 237 embauches.

Plus que tout, des visites des différents attraits de Saint-Hyacinthe ont permis à 766 personnes de se familiariser avec l'environnement social, économique et communautaire.

De ce nombre, plusieurs nouveaux arrivants travaillent pour Olymel, Exceldor, Desjardins, Beaulieu Canada, Groupe Lacasse, Industries Lassonde notamment et ils s'y plaisent.

La directrice Ana Luisa Iturriaga explique 2019 a été une année record pour le nombre de personnes installées mais aussi pour les diverses activités de réseautage. Plusieurs personnes travaillent maintenant à Saint-Hyacinthe et même par-delà, dans la MRC d'Acton.

«2019 a été une année extraordinaire avec 600 nouvelles personnes installées dans la région. Elles sont principalement établies à Saint-Hyacinthe mais il y en a à Sainte-Madeleine, Saint-Damase, Saint-Valérien-de-Milton pour certaines entreprises. Nous avons des partenaires financiers. Plusieurs personnes de Montréal visitaient Saint-Hyacinthe. Nous ne faisons pas que des activités d'attraction mais aussi des ateliers de sensibilisation, des ateliers de rapprochements interculturels. Nous avons tenu des activités de recrutement qui donnaient d'excellents résultats avec des groupes d'une vingtaine de participants. En 2020, depuis la pause, 45 personnes ont été embauchées dans différentes entreprises de la MRC. Nous sommes très contents de ces résultats.» Ana Luisa Iturriaga, directrice générale Forum 2020

Un modèle plus que nécessaire pour combler différents besoins

Alors que le déconfinement graduel est bien amorcée, des entreprises peinent à recruter de la main d'oeuvre plus que jamais et ce, malgré le contexte de pandémie.

Jessica Boutin de Beaulieu Canada et Caroline Michaud Morasse d'Exceldor ont témoigné de l'importance du travail de maillage de Forum-2020.

Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil a bien expliqué qu'il n'est pas question de changer le nom de l'organisme ni sa mission puisque les résultats sont concrets et tangibles. Un son de cloche partagée par la préfète de la MRC Francine Morin qui voit une augmentation annuelle de la participation.

«Forum 2020, c'est plus qu'un nom, c'est une marque de commerce qui est là pour rester. C'est reconnu partout et c'est délicat de changer ce nom. Forum 2020 a connu une croissance importante, il génère de l'attractivité auprès de nos entreprises. Je suis bien au fait de ce qui se passe dans nos parcs industriels à Saint-Hyacinthe et c'est semblable ailleurs dans la MRC. Une main d'oeuvre régionalisée et bien intégrée a un impact immédiat sur nos milieux respectifs et restent sur le territoire» Claude Corbeil, mairesse Saint-Hyacinthe

Sans que les statistiques officielles ne soient complètes pour 2020, il semble que l'agroalimentaire et l'industriel ont des besoins pressants en Montérégie même en pandémie, rapporte Mme Iturriaga