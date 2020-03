655 millions de dollars dans le réseau routier montérégien d'ici 2022

On parle ici de 230 projets de réfections ou d'aménagements , dont la grande majorité se concentrera dans les MRC d'Acton, des Maskoutains, de Rouville, de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi.

Des chantiers importants à surveiller

La programmation complète pour tous les secteurs de la Montérégie est disponible en consultant le site du ministère des Transports.

Des chantiers plus importants en termes de coûts et d'échéanciers retiennent l'attention.

L'un des plus importants et des plus attendus demeure la phase 3 du prolongement de l'autoroute 35 entre Saint-Sébastien et Saint-Armand.

Dans l'intervalle prévu, on fera l'asphaltage de l’autoroute 15, de la route 134 et de diverses bretelles à Candiac et La Prairie.

De l'asphaltage est prévu sur l'autoroute 10 en direction ouest entre les autoroutes 35 et 30 à Carignan.

Des travaux de réfection de chaussée sont prévus sur l'autoroute 10 à Granby et sur le boulevard Pierre Laporte.

Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, on reconstruira les ponts situés sur la route 104 (au-dessus de la rivière l'Acadie et celui sur la 1ere Rue) au-dessus du ruisseau Hazen.

On doit aussi faire d'importantes réparations sur le pont Mercier entre Kahnawake et Montréal.

À Verchères, d'importants travaux de pavage sont à faire sur l'autoroute 30 tant en est qu'en ouest.

Dans la circonscription de Saint-Hyacinthe, ce sont pas moins de 13 projets qui sont retenus, une grande satisfaction pour la députée Chantal Soucy.

Du nombre, il y a l'asphaltage de l'autouroute 20 en ouest de la route 224 à Saint-Simon, la construction d'une nouvelle intersection sur la route 235 et de la réfection complète de plusieurs ponceaux à Saint-Hugues notamment.

Un autre chantier attendu est celui de la route de Saint-Pie et du chemin de Saint-Dominique, entre les routes 235 et la 137.

«Ce sont des investissements records en Montérégie depuis les 5 dernières années. 13 nouveaux projets sont prévus dans la circonscription pour un total qui pourrait atteindre 40 millions de dollars pour la région de Saint-Hyacinthe. C'est une très bonne nouvelle pour nos voitures mais aussi pour l'économie maskoutaine puisque ca améliore la fluidité de la circulation.» -Chantal Soucy, députée caquiste Saint-Hyacinthe

