69 décès en Montérégie et plus de 2573 cas de COVID-19

La Direction de la santé publique vient tout juste de publier un nouveau portrait des personnes atteintes de la COVID-19 et du nombre de décès. Par ailleurs, le premier ministre François Legault table déjà sur un plan de retour à l'école de plan de relance de l'économie.

Dans son point de presse quotidien, M. Legault annonçait qu'il souhaite une reprise de l'économie et de l'école d'ici l'automne et que ce plan détaillé sera présenté à la presse, la semaine prochaine.

En région, on apprend de ce nouveau portrait de la santé publique que la région est passée à 69 décès et plus de 2573 cas.

Hier, à pareille heure, 2511 personnes étaient infectées à la COVID-19 en Montérégie et l'on dénombrait 10 décès de moins.

À 18 heure, la Direction diffusait de nouveau les données par ville en Montérégie en cliquant sur la carte suivante.

Voici les principaux secteurs touchés:

450 cas dans le Vieux-Longueuil

217 à Brossard

99 à Boucherville

96 à Saint-Jean-sur-Richelieu

49 à Saint-Hyacinthe

218 personnes sont hospitalisées et les femmes de la Montérégie sont encore davantage représentées dans le nombre de cas. 59% d'entre elles sont testées positives et que 42% sont des hommes.

Le dernier portrait de la santé publique des cas de COVID-19 en Montérégie

Par ailleurs, la situation est loin d'être prise à la légère dans plusieurs résidences de la région dont 5 en code «rouge»,

Pour suivre la progression du virus, il est possible de suivre le lien suivant de l'Institut national de santé publique.