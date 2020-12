7 jeunes Johannais arrêtés dans 4 dossiers de trafic à Saint-Jean

Le Groupe Octo du Service de police du Service de police a encore donné un dur coup au trafic de stupéfiants à Saint-Jean-sur-Richelieu dans les derniers jours. 4 enquêtes indépendantes ont menées à l'arrestation de 7 individus, lors d'opérations les 26 et 27 novembre ainsi que les 2 et 11 décembre.

De l'information confidentielle de la population a permis cette rafle.

Les 7 hommes ont tous été remis en liberté et reviendront à la cour pour faire face ultérieurement à des accusations de possession et trafic de drogues et de possession d'arme.

Les présumés trafiquants opéraient sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu mais pas en réseau structuré selon l'information disponible.

Les enquêteurs du groupe Octo ont ainsi retiré du marché 1 kilo de cannabis, 120 grammes de champignons magiques, 450 comprimés de métamphétamines lors d'opérations en plusieurs endroits et résidences où ils sévissaient.

Il y avait aussi du crack et de l'ecstasy.

De plus, un fusil de calibre 12 (tronçonné), plusieurs cellulaires et une somme de 12 000$ ont été saisis par ces mêmes enquêteurs.

L'agente Stéphanie Nolin explique que les jeunes hommes comparaîtront bientôt au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Rien n'indique qu'ils avaient des liens entre eux, pour l'instant.

«Les 7 jeunes âgés entre 20 et 30 ans sont tous originaires de Saint-Jean-sur-Richelieu et ont été libérés avec des conditions très sévères à respecter. Cette opération est aussi un rappel pour les citoyens de l'importance de leurs signalements qui permettent des arrestations comme celles-là à la ligne Info-Crime au 450-357-2000. Il n'est pas exclu que les noms de ces individus puissent ressurgir dans d'autres enquêtes mais ces dossiers sont clos et permettent de retirer des quantités de stupéfiants importantes de la circulation» Agente Stéphanie Nolin, porte-parole Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

Service de police de Saint-Jean-Un aperçu des différentes saisies de stupéfiants à Saint-Jean réalisées en novembre et décembre par le Groupe Octo