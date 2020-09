71 M$ pour augmenter la capacité de traitement des matières organiques

La SÉMECS (Société d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud) annonce le début des travaux majeurs d'agrandissement du centre de traitement des matières organiques, en vue de la biométhanisation à l'usine de Varennes. Un projet attendu qui permettra de tripler la capacité de traitement des matières sur la Rive-Sud.

C'est grâce à un investissement de plus de 41 millions de dollars de Longueuil et à un apport financier de 30 millions de la SÉMECS. Les phases de construction seront réparties sur trois années.

Cette mise à niveau des installations permettra d’augmenter considérablement la quantité de matières qui pourront y être traitées et valorisées.

En 2023, on estime la capacité de traitement des matières organiques triplera pour passer de 35 000 à 120 000 tonnes par année.

Actuellement, la SEMECS dessert les MRC de la Vallée-du-Richelieu, Marguerite-D'Youville et de Rouville et on desservira bientôt l'agglomération de Longueuil grâce à un partenariat prometteur.

Dans ces MRC, l'Organibac est déployé et les matières sont ainsi détournées des sites d'enfouissement.

A l’issue des travaux qui seront terminés en 2023, l’ensemble des résidences de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert seront desservies.

«L’entreprise est maintenant un véritable modèle à l’échelle du Québec quant au traitement et à la valorisation des matières organiques. Nous sommes fiers d’avoir développé une expertise qui a fait ses preuves et qui peut profiter à de nombreuses collectivités dont l’agglomération de Longueuil. Aujourd’hui, la mise en œuvre du chantier pour augmenter la capacité de traitement constitue en quelque sorte une assise pour le futur» Martin Damphousse, président de la SÉMECS et maire de Varennes.



Les travaux permettront notamment l’ajout de trois nouveaux digesteurs et d’équipements pour le traitement de l’air, de l’eau, du biogaz et du digestat.



Plus de 650 000 personnes profiteront de ce service de la Montérégie en plus d’un large éventail d’institutions, commerces et industries.