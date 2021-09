79 nouveaux logements sur le site de la bibliothèque TA Saint-Germain

Il y a de l'espoir pour les locataires de Saint-Hyacinthe qui cherchent désespérément un logement à cout abordable ou qui ont tout perdu après la vague d'incendies de la dernière année. Saint-Hyacinthe souhaite créer 79 logements abordables sur le site de l'actuelle bibliothèque TA Saint-Germain.

L'actuelle bibliothèque sera déménagée très bientôt dans l'ancien bâtiment de la Fédération des Caisses qui sera complètement revampé, près de la rivière, ce qui laisse un vaste site vacant, au coin de la rue Dessaulles et du boulevard Choquette.

Évidemment, l'aide du gouvernement est demandée pour aider au projet (Accès Logis), qui est porté par l'organisme à but non lucratif Habitations Maska.

Le début de la construction du projet est prévu dès 2024.

Le président d'Habitations Maska et conseiller municipal David Bousquet nous parle du montage financier.

Des logements pour les familles et des studios

Les logements pourraient se louer au cout de 540 à 550$ par mois.

Concrètement, il y aurait des studios, des unités pour les familles de 3, 4 ou 5 chambres et des appartements et l'on vise autant les familles que les étudiants et les personnes seules.

Le maire Claude Corbeil ajoute que le projet s'inscrit parfaitement dans le Plan de développement durable de la Ville.

Et Habitations Maska n'entend pas en rester là: l'organisme gère 14 immeubles et 68 logements abordables et planifie un projet sur la rue Saint-Antoine et un autre sur la rue Girouard Ouest.

Ville de Saint-Hyacinthe-Habitations Maska veut reconvertir le site actuel de la bibliothèque TA Saint-Germain en immeuble à logements abordables