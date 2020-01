8 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Saint-Jean-sur-Richelieu

Bell Média a appris que 8 personnes ont dû être hospitalisées après avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone (CO) à Saint-Jean-sur-Richelieu, la semaine dernière. Heureusement, toutes s'en sont bien tirées et la Ville a déjà entamé des travaux pour sécuriser le presbytère de l'église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans le secteur de l'Acadie, où l'incident est survenu.

Huit personnes ont subi un malaise mercredi dernier, le 22 janvier, après une réunion tenue au presbytère en avant-midi. Elles étaient toutes réunies en vue de préparer les fêtes patrimoniales de l'Acadie pour 2020.

La conseillère municipale du secteur, Christiane Marcoux, fait partie des personnes intoxiquées. Elle raconte que plusieurs se sentaient mal depuis un moment, mais qu'elle est la seule à l'avoir dit tout haut, ce qui a mis la puce à l'oreille des autres.

« Je me suis levée pour prendre mes choses, pour quitter, et je ne me suis pas sentie bien. Ça s'est mis à tourner et ça empirait tout le temps. Je l'ai redit, j'ai dit que je ne me sentais vraiment pas bien, et une autre personne devant moi a dit la même chose. Je me suis levée à nouveau pour ramasser ma bourse et mon manteau et j'ai perdu connaissance. » - Christiane Marcoux, conseillère municipale

L'incident serait dû à un problème avec la fournaise au propane qui chauffe l'endroit, bâtiment qui appartient à la ville depuis décembre 2016. Les occupants avaient déjà évacué à l'arrivée des pompiers.

506 ppm de monoxyde de carbone

La situation aurait pu bien mal tourner. Les pompiers ont détecté des lectures très élevées de monoxyde de carbone à leur arrivée sur les lieux.

Selon le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois, au moment des faits, les concentrations étaient de 432 parties par million (ppm) au sous-sol, 225 ppm au rez-de-chaussée et 506 ppm à l'étage. Ce sont des concentrations très élevées alors que normalement, aucune présence ne doit être détectée.

Toutes les personnes présentes ont été transportées à l'hôpital pour traitement ou par prévention. Mme Marcoux et quatre autres personnes ont même été transférées à l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et ont dû passer un peu plus de deux heures dans une chambre hyperbare et rencontrer un pneumologue.

La conseillère municipale ressent encore aujourd'hui une grande fatigue et avoue que ça aurait pu être pire.

« Ç'aurait pu être catastrophique, il y aurait pu y avoir huit personnes de décédées en même temps. Là, on était huit ensembles, il y en a trois qui avaient quitté deux ou trois minutes avant que je ne perde connaissance, mais comme le pneumologue a dit, si je n'avais pas réagi comme cela [à voix haute], on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. » - Christiane Marcoux

La Ville sécurise les lieux

Afin de s'assurer que ça ne se reproduise plus, la Ville a fermé le presbytère le temps d'enquêter sur les causes de cette fuite de CO. L'endroit n'était pas équipe d'un détecteur de monoxyde de carbone, les occupants n'ont donc pas noté la présence du gaz avant de ressentir un malaise.

Il faut savoir qu'actuellement, la loi oblige seulement les municipalités à installer des détecteurs dans les bâtiments où des gens dorment et ceux où il y a plusieurs mouvements de véhicules. Ils sont obligatoires dans les résidences à Saint-Jean-sur-Richelieu.

La directrice du service des communications, Brigitte Cérat, assure que la situation est prise très au sérieux.

« Pour s'assurer que seulement les personnes autorisées puissent entrer, toutes les serrures ont été changées, et les employés qui y vont ont un détecteur de monoxyde de carbone portatif avec eux. Même si ce n'est pas requis, il y a des détecteurs de monoxyde de carbone qui vont être installés. Ça doit être calibré par des spécialistes, donc cet après-midi, on devrait avoir des inspecteurs qui vont aller valider l'information et toute la conformité, parce qu'on veut s'assurer que quand il y aura une réouverture, ce sera dans de bonnes conditions. » - Brigitte Cérat

Istockphoto/leekris

D'autres bâtiments municipaux sont équipés de détecteurs, alors qu'il y en aurait une quarantaine sur le territoire. La Ville pourrait réévaluer la situation et en installer d'autres ailleurs, alors qu'un audit des bâtiments était déjà prévu sous peu, avant même cet incident.

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique insidieux alors qu'il est inodore et incolore. Les symptômes d'intoxication incluent des maux de tête, des nausées et des vomissements. Pour en savoir plus, visitez le site web du gouvernement du Québec.