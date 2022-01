9 individus accusés après une frappe antidrogue en Montérégie

Les 7 perquisitions menées hier par l'Escouade régionale mixte et les policiers de la Sureté du Québec à Saint-Rémi en Montérégie ont permis de mettre la main sur d'importantes quantités de cocaïne et de métamphétamines en plus de permettre l'arrestation de 9 individus impliqués dans un réseau.

Très tôt hier matin, les policiers des postes de la MRC des Jardins-de-Napierville et du Haut-Richelieu frappaient en 7 lieux différents.

Ce sont finalement six hommes et trois femmes qui ont été accusés de trafic et de possession en but de faire le trafic au palais de justice de Longueuil.

Sur place, les policiers ont saisi 1 kilo de cocaïne, 15 000 comprimés de métamphétamines, 25 grammes de crack en plus d'une somme de 25 000$.

Les policiers ne peuvent encore préciser si les trafiquants étaient reliés au monde des motards ou de la mafia.

La frappe a aussi permis de mettre le grappin sur des bâtons télescopiques, une arme à impulsion électrique et un poing américain.