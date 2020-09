9 millions de dollars pour le Parc aquatique Océania de Beloeil

Le gouvernement du Québec investit 9 millions de dollars dans le futur Parc aquatique urbain intérieur Océania, près du Faubourg Richelieu à Beloeil. Le Groupe Lobato veut en faire une destination touristique incontournable pour les Montérégiens mais aussi les gens du Grand Montréal. et d'ailleurs au Québec

Le site en construction est près de l'autoute 20, sur le Chemin de l'Industrie, avec un accès routier facile en construction.

Le parc s'inscrit dans un vaste projet de Faubourg Richelieu qui représente un grand ensemble de plus de 200 millions de dollars avec, à terme, 600 unités résidentielles de même que du développement commercial.

Le Parc aquatique Océania, piloté par le Groupe Lobato, regroupera une piscine à vagues intérieure, une piscine récréative avec une section de bassins à jets, sept glissades et une tyrolienne et on pense répondre à un besoin important dans le récréotouristique.

Le projet offrira également des aires de restauration, la location de salles et la vente d'accessoires et de souvenirs.

Il y aura aussi un spa et dix espaces commerciaux adjacents au site.

Le projet prévoit, dès sa première année d'exploitation, la création de 37 emplois permanents à temps plein et d'environ 30 emplois à temps partiel

L'un des développements attenant à cet ensemble, l'Hôtel C (qui comptera 100 chambres) aura une connexion directe avec le centre aquatique urbain, que l'on veut multigénérationnel.

José Lobato président du Groupe Lobato nous parle de l'échéancier le projet.

«On a déjà un échéancier bien établi pour le Faubourg où ce serait prêt pour le mois d'avril. Il y a déjà des bâtiments en construction. Il y a déjà une forte demande pour les gens de Montréal pour venir y rester, le parc aquatique sera un ajout important et un élément touristique majeur. C'est un projet d'ensemble de plus ou moins 200 millions. Nous remercions les partenaires. En plus, le Parc aquatique sera le premier au Québec à être classé «Éco énergétique» par sa récupération et réutilisation de la chaleur» José Lobato, président Groupe Lobato

Jean-Francois Desaulniers: Les plans du Faubourg Richelieu du Groupe Lobato dans son ensemble

Relance du tourisme

Quant au ministre responsable de la Montérégie et ministre de la Justice Simon Jolin Barrette, il est d'avis qu'une telle nouvelle permettra d'améliorer l'achalandage touristique dans la région avec un nouveau produit familial.

En pandémie, il est bien conscient que des fermetures sont survenues en restauration, qu'il y a des pertes importantes dans le tourisme d'affaires et récréatifs dans la Vallée-du-Richelieu et en Montérégie.

La stratégie sur la relance économique du gouvernement annoncée dans quelques semaines portera d'ailleurs en partie sur la relance du tourisme.

«L'annonce d'aujourd'hui confirme notre engagement à soutenir le tourisme au Québec, il y a aussi eu des investissements pour relancer le tourisme cet été par ma collègue. Dans la stratégie de relance économique qui sera annoncée prochainement par notre gouvernement, c'est sur l'ensemble de l'activité économique que nous interviendrons: nous sommes conscients que beaucoup de gens perdent leur emploi et qu'il faut minimiser les dommages collatéraux. Des efforts de promotion importants sont faits aussi par Tourisme Montérégie» Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Montérégie et de la Justice

Jean-François Desaulniers-Le ministre Simon Jolin-Barrette et le promoteur immobilier José Lobato devant le chantier du Faubourg Richelieu